Viel Matsch und eine Bauchlandung

man will dieser Tage nicht in seiner Haut stecken: Thomas Jensen, Mitbegründer des Wacken Open Air, muss das wohl schwierigste Festival-Jahr überhaupt über die Bühne bringen. Oder besser: durch den Matsch. 50.000 Besucherinnen und Besucher stehen jetzt auf einem tiefen Acker und machen das Beste aus dem Wetter. Gut 30.000 weitere musste Jensen nach Hause schicken. Kein Einlass. „Es zerreißt uns natürlich das Herz, dass wir nicht alle Metalheads hier auf den Acker kriegen“, sagte Jensen am Donnerstag meiner Kollegin Kerstin Tietgen. Ich glaube ihm das aufs Wort.

Und doch bleibt die Frage, ob das Festival nicht besser hätte abgesagt werden müssen. Was Thomas Jensen darauf geantwortet hat, lesen Sie in dem Interview.

Keine Landung im Matsch, wohl aber auf dem Bauch legten die deutschen Frauen bei der Fußball-WM hin: Gegen den Außenseiter Südkorea kamen die Fußballerinnen nicht über ein 1:1 hinaus - und schieden völlig überraschend in der Gruppenphase aus. Ich bin ein Fan des Frauenfußballs und hoffte vor der WM sehr, dass dieses Turnier ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Aufmerksamkeit hierzulande ist, dass die Frauen zu den Männern aufschließen. Dass sie es ihnen sogar gleichtun würden und in der Vorrunde ausscheiden, hatte ich nicht für möglich gehalten.

Ein Tunnel unter der Förde? Das klingt erst einmal nach einer schrägen Idee. Doch nach der Seilbahn über der Förde wird jetzt auch über die unterirdische Variante debattiert. Die Stadt erteilt dieser Option sogleich via Facebook eine Absage - und zog die Kritik der CDU auf sich. „Das ist wirklich ein Post, der traurig macht. In unserer Stadt fehlt es an Visionen“, kommentierte Kreisvorsitzender Tobias von der Heide. Auch Alois Steiner, Professor für Geotechnik im Wasserbau an der FH Kiel, hält den Gedanken eines Fahrrad- und Fußgänger-Tunnels für lohnenswert. Möglich wäre eine Linienführung vom Fährterminal Bellevue bis zum Strand Hasselfelde, „was einer Länge des Tunnels von 1,6 Kilometern mit einer Tunnelsohle von maximal 40 Metern unter dem Wasserspiegel entspräche“, so Steiner. Kostenpunkt: 35 bis 40 Millionen Euro.

Aber geht das nicht günstiger? Na klar: Die Stadt Kiel hat eigene Fähren, die sowohl Fußgänger als auch Radfahrer transportieren kann. Würde diese alle zehn bis 15 Minuten die Förde queren, wäre dies ein hervorragender Testballon, um zu erkennen, ob der Bedarf überhaupt so groß ist. Im Herbst dieses Jahres erhält die Stadt Kiel ihre dritte E-Fähre, die „Dietrichsdorf“. Dann stünden auch genügend Fähren zur Verfügung, um den verdichteten Takt zu schaffen.

Hauke Klindt will nicht ausschließlich auf Himbeeren setzen. © Quelle: Astrid Schmidt

Der Himbeerhof Moorhörn in Passade wagt ein Experiment. Anlass ist der Klimawandel. Bislang hatte Hauke Klindt vor allem auf Himbeeren und Erdbeeren gesetzt, bald gibt es ein neues Obst. Zum Artikel.

