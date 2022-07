Wegen Corona-Fällen in der Belegschaft ist die Lage in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein weiter angespannt. FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki fordert für Mitarbeiter die Möglichkeit, sich schon nach drei Tagen freizutesten. Und: Trauer in Dänemark nach einem Amoklauf in Kopenhagen mit drei Toten.

Überfüllte Notaufnahme am UKSH in Kiel. Ein beständiger Strom von Rettungswagen liefert unablässig Patienten. Das UKSH ist an der Leistungsgrenze angekommen.

Viele Corona-Fälle unter Mitarbeitern: Notstand in Krankenhäusern in SH

die Corona-Lage hat sich zu Wochenbeginn noch einmal verschärft. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) meldet von Tag zu Tag mehr Mitarbeiter in Quarantäne und mehr Patienten mit Covid-Symptomen in den Kieler Notaufnahmen und auch stationär. Aus personellen Gründen sind nun weitere Stationen zusammengelegt worden, da nicht nur Ärzte und Pflegekräfte betroffen seien, sondern auch Beschäftigte aus dem Servicebereich, der etwa für Logistik und Patiententransport zuständig ist. Anderswo ist die Lage nicht viel anders, sei es das Städtische Krankenhaus in Kiel oder die Imland-Klinik in Rendsburg. Meine Kollegin Rieke Beckwermert gibt Ihnen einen Überblick.

Wolfgang Kubicki (FDP) hat sich angesichts der Corona-Ausfälle beim Klinikpersonal an Kliniken in Schleswig-Holstein übrigens für kürzere Quarantänezeiten ausgesprochen. Der Bundestagsvizepräsident sagte heute, die Mitarbeiter sollten sich schon nach drei Tagen mit einem Schnelltest freitesten lassen können. Wenn Infizierte dann andere nicht mehr ansteckten, könnten sie auch wieder in ihren Dienst zurückkehren. Ob das funktioniert?

Voll Betroffenheit sind wir auch aufgrund der Geschehnisse in unserem Nachbarland. In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat ein einzelner Mann drei Menschen in einem Einkaufszentrum erschossen, 27 Personen wurden verletzt. Viele der Menschen, die zum Zeitpunkt der Tat unterwegs waren, wollten zur benachbarten Konzerthalle, wo an dem Abend ein Konzert des britischen Sängers Harry Styles stattfinden sollte. Das wurde umgehend abgesagt. Styles sprach den Opfern und ihren Angehörigen sein Beileid aus: „Ich habe ein gebrochenes Herz, ebenso wie die Menschen in Kopenhagen.“

Hatten sichtlich Spaß auf dem Wasser: Ihren Auftritt in Eckernförde nutzten The Boss Hoss für einen Ausflug auf dem SUP-Board. Im Hafen wurde die Band von Fans erkannt. © Quelle: Foerdekeks SUP / hfr

Eckernförde ist schön, das findet auch die Band The Boss Hoss. Bevor sie am Sonnabend ihre Fans beim Konzert am Strand von Eckernförde begeisterten, mischten sie sich unter die Urlauber und drehten mit SUP-Board eine Runde. Ja, ja, das anstrengende Tourleben.

