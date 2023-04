﻿Vorreiter Wedel: Vier-Tage-Woche im Öffentlichen Dienst erregt Aufsehen

Ohne Gehaltseinbußen drei Tage pro Woche frei: Diese Aussicht weckt Begehrlichkeiten im Öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein. Die Stadtverwaltung von Wedel bietet ihren Beschäftigten bald die Vier-Tage-Woche bei voller Arbeitszeit an. Wie attraktiv ist das wirklich?

Kiel. Was in immer mehr Betrieben der privaten Wirtschaft um sich greift, erreicht nun auch den Öffentlichen Dienst: die Vier-Tage-Woche für Vollzeit-Beschäftigte. Dabei bieten die Arbeitgeber ihren Leuten an, ihre Wochenarbeitszeit einfach auf vier statt auf fünf Tage pro Woche zu verteilen. Macht drei Tage pro Woche frei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rein rechtlich ist eine Vier-Tage-Woche im Öffentlichen Dienst genauso möglich wie in der freien Wirtschaft. Das Arbeitzeitgesetz begrenzt die mögliche tägliche Arbeitszeit auf höchstens zehn Stunden plus Pausen. Das macht eine Wochenenarbeitszeit von bis zu 40 Stunden in vier Tagen möglich. Das Beamtenrecht erlaubt in begründeten Ausnahmefällen sogar bis zu zwölf Arbeitsstunden am Tag. Damit passt auch die 41-stündige Wochenarbeitszeit, die in Schleswig-Holstein für Beamte gilt, in vier Tage.

Vorreiter der Vier-Tage-Woche im Öffentlichen Dienst ist Wedel

Vorreiter in Schleswig-Holstein ist wie berichtet die 32 000-Einwohner-Stadt Wedel im Kreis Pinneberg. Dort ist eine Dienstvereinbarung in Arbeit, wonach Beschäftigte in der Stadtverwaltung ab Juli ihre wöchentliche Arbeitszeit freiwillig auf vier statt auf fünf Tage verteilen können, „wo es dienstlich möglich und gewollt ist“, so Personalchef Jörg Amelung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt wolle damit auch angesichts unbesetzter Stellen als Arbeitgeberin attraktiver werden. Theoretisch komme die Vier-Tage-Woche für etwa 80 Prozent der 430 Beschäftigten in Betracht, so Amelung. Ausgenommen seien zum Beispiel Erzieherinnen in der städtischen Kindertagesstätte.

Wie attraktiv ist eine Vier-Tage-Woche im Öffentlichen Dienst?

Der Wedeler Vorstoß ist in anderen Kommunen Schleswig-Holsteins aufmerksam registriert worden. „Ich find’ das total gut“, sagt zum Beispiel der Kieler Personaldezernent Christian Zierau. Der Stadtrat glaubt allerdings nicht, dass die Vier-Tage-Woche bei voller Arbeitszeit für nennenswert viele Beschäftigte in der Verwaltung in Betracht kommt.

„Spannend wird’s, wenn wir über die Stunden reden“, sagt Zierau. Die Wochenarbeitszeit für Beamte in Schleswig-Holstein beträgt 41 Stunden, für Angestellte im öffentlichen Dienst 39 Stunden. Diese Stundenzahl auf nur vier Tage aufzuteilen, sei nicht für jede und jeden gleichermaßen attraktiv.

Hinzu kommt: Ab neun Stunden Arbeitszeit am Tag müssen Beschäftigte – egal wo – eine zweite Pause nehmen. Laut Bundesarbeitszeitgesetz werden nach spätestens sechs Stunden 30 Minuten Pause fällig und nach spätestens neun Stunden weitere 15 Minuten. Diese Pausenzeiten werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern automatisch zugerechnet. Das heißt: Neun Stunden Arbeitszeit bedeuten 9:45 Stunden am Arbeitsplatz oder in der Nähe. Zierau: „Dann wird’s für viele unattraktiv.“

Vier-Tage-Woche im Öffentlichen Dienst: Mehr Marketing als Praxis

Zieraus Fazit: Das Wedeler Modell sei bei näherem Hinsehen wohl allenfalls als „individueller Baustein“ in Einzelfällen brauchbar. „Die schöne Überschrift ,Wedel führt Vier-Tage-Woche ein’ dürfte mehr Marketing sein als Praxis.“ Immerhin: Wedel habe damit bundesweit Aufsehen erregt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kieler setzt dagegen auf Teilzeit und auf flexible Arbeitsformen, die die Stadtverwaltung in Kiel ihren Leuten anbietet. Dazu gehört bis zu zehn Stunden mobiles Arbeiten pro Woche, wo das dienstlich möglich ist. Die Vier-Tage-Woche ist nicht Teil der Dienstvereinbarung vom Juni 2021, aber theoretisch möglich: zum Beispiel, wenn Beschäftigte zwei Stunden mobiles Arbeiten an einen Acht-Stunden-Tag „dranhängen“.

Lesen Sie auch

Auch auf Landesebene hat der Wedeler Vier-Tage-Vorstoß Aufmerksamkeit erregt. Die FDP-Landtagsfraktion möchte „die flexible Ausgestaltung der eigenen Arbeitszeit“ generell ausweiten. Die Liberalen beantragen im Landtag eine Bundesratsinitiative Schleswig-Holsteins zur Reform des Arbeitszeitgesetzes. Danach soll die erlaubte tägliche Arbeitszeit von zehn auf bis zu 13 Stunden erhöht werden, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zustimmen.