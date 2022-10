﻿Viertklässler in SH haben sich in Mathe und Deutsch verschlechtert

Laut „IQB-Bildungstrend 2021“ haben sich die Kompetenzen der Viertklässler in Schleswig-Holstein in den Fächern Deutsch und Mathematik verschlechtert. Beim Zuhören schneiden die Kinder im nördlichsten Bundesland dennoch weiterhin besser ab als der deutsche Durchschnitt.

Kiel. Die Leistungen in Mathe und Deutsch von Viertklässlerinnen und Viertklässlern aus Schleswig-Holstein haben sich in der Corona-Pandemie deutlich verschlechtert. Das zeigt der am Montag bei der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin vorgestellte IQB-Bildungstrend. Die Gesamtentwicklung bezeichnet Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) als „besorgniserregend“.

Die Pisa-Nachfolgestudie überprüft seit 2011 alle fünf Jahre die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler der letzten Jahrgangsstufe der Grundschule in den Bereichen Mathe, Lesen, Zuhören und Rechtschreibung. Grundlage ist ein von der Kultusministerkonferenz festgelegter Regelstandard, der die Kompetenzen auf einer 500-Punkte-Skala abbildet. Daten von bundesweit 26 844 Kindern wurden ausgewertet.

34 Punkte weniger im Bereich Orthografie

In Mathematik erreichten die Viertklässler aus Schleswig-Holstein einen Mittelwert von 461 Punkten, das waren 25 weniger als noch im Jahr 2016. Die Rechtschreibleistungen sackten noch weiter ab – um 34 Punkte auf 469. In beiden Kategorien liegt der Norden damit unter dem Bundesschnitt. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Berlin und Bremen schneiden noch schlechter ab.

„Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt hat Schleswig-Holstein weniger Risikoschülerinnen und -schüler im Bereich Lesen und Zuhören. Mehr Kinder erreichen bei uns im Zuhören mindestens den Regelstandard“, so Prien. Zwar verschlechterte sich auch das Zuhörvermögen um 17 auf 482 Punkte, die Viertklässler aus dem Norden bleiben mit diesem Wert aber bundesweit an der Spitze.

Auch im Lesen gab es ein Minus um 22 Punkte auf 479 Punkte, damit rangiert Schleswig-Holstein aber mit Hamburg auf Platz drei im Bundesvergleich hinter Bayern und Sachsen. Hamburg gehört zu den Ländern, die ihr Niveau am besten halten konnten.

Ministerin verspricht mehr „systematische Sprachförderung“

Als Gründe für das Absinken der Leistungen nennt die Ministerin die Belastungen durch die Corona-Pandemie wie lange Schulschließungen. Aber auch die fortschreitende Inklusion mit hohen Anforderungen an die Unterrichtsgestaltung und eine veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft durch Fluchtbewegungen seien Erklärungen.

„Wir müssen noch eher im Bildungsverlauf mit der allgemeinen und insbesondere mit der systematischen Sprachförderung ansetzen. Bereits in der Kita müssen wir besser die Bedarfe diagnostizieren“, so Prien. Sie kündigte an, gemeinsam mit den Schulen und der Schulaufsicht die Ergebnisse des Bildungsberichts im Detail zu analysieren und weitere Maßnahmen abzuleiten.