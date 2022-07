Die Vogelgrippe sorgt für zahlreiche Totfunde auf Helgoland pro Tag. „50 Prozent der Nester der Basstölpel sind verlassen“, berichtet Vogelschützer Elmar Ballstaedt. Das Friedrich-Löffler-Institut befürchtet bei einer weiteren Zirkulation ein ganzjähriges Infektionsrisiko für Wildvögel an Küsten.

Kiel/Helgoland. Wenn Elmar Ballstaedt den Klippenrundweg in Helgoland entlang läuft, bietet sich für ihn im Moment ein bedrückender Anblick. „Ich kann von dort locker 150 tote Vögel in den Kolonien erblicken“, sagt der Leiter der Station des Vogelschutzvereins Jordsand auf der Insel. Die Vogelgrippe hat sich an der Nordseeküste ausgebreitet. „Manchmal werden pro Tag 20 neue tote Vögel angeschwemmt. Das Schlimme ist, dass man nichts dagegen tun kann.“

Normalerweise haben sich laut dem Ornithologen vor allem Gänse und Entenvögel infiziert, nun ziehe sich die Krankheit über ein breites Artenspektrum der Seevögel. Stark betroffen seien die Basstölpel und die Brandseeschwalbe – Arten, die sonst nie an Vogelgrippe litten, weil das Virus hier im Winter grassierte, als die Zugvögel in südlicheren Gefilden lebten. „Bestimmt 50 Prozent der Nester der Basstölpel sind verlassen. Das heißt nicht, dass alle an Vogelgrippe gestorben sind. Aber wenn ein Partner stirbt, schafft es ein Tier alleine nicht, die Brut zu versorgen.“