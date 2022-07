Die Vogelgrippe sorgt für zahlreiche Totfunde auf Helgoland pro Tag. „50 Prozent der Nester der Basstölpel sind verlassen“, berichtet Vogelschützer Elmar Ballstaedt. Das Friedrich-Löffler-Institut befürchtet bei einer weiteren Zirkulation ein ganzjähriges Infektionsrisiko für Wildvögel an Küsten.

Kiel/Helgoland. Wenn Elmar Ballstaedt den Klippenrundweg in Helgoland entlang läuft, bietet sich für ihn im Moment ein bedrückender Anblick. „Ich kann von dort locker 150 tote Vögel in den Kolonien erblicken“, sagt der Leiter der Station des Vogelschutzvereins Jordsand auf der Insel. Die Vogelgrippe hat sich an der Nordseeküste ausgebreitet. „Manchmal werden pro Tag 20 neue tote Vögel angeschwemmt. Das Schlimme ist, dass man nichts dagegen tun kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Normalerweise haben sich laut dem Ornithologen vor allem Gänse und Entenvögel infiziert, nun ziehe sich die Krankheit über ein breites Artenspektrum der Seevögel. Stark betroffen seien die Basstölpel und die Brandseeschwalbe – Arten, die sonst nie an Vogelgrippe litten, weil das Virus hier im Winter grassierte, als die Zugvögel in südlicheren Gefilden lebten. „Bestimmt 50 Prozent der Nester der Basstölpel sind verlassen. Das heißt nicht, dass alle an Vogelgrippe gestorben sind. Aber wenn ein Partner stirbt, schafft es ein Tier alleine nicht, die Brut zu versorgen.“

Vogelgrippe lässt sich nicht am Äußeren des Tieres als Todesursache ablesen

Die hochpathogene aviäre Influenza vom Subtyp H5 führe zur Krankheit und Tod – nicht bei allen Vögeln, aber doch bei vielen. „Das fällt im Moment auf“, sagt Dr. Anja Globig, Fachtierärztin für Virologie am Friedrich-Löffler-Institut (FLI). „Es ist eine höhere Sterblichkeit bei Vögeln zu sehen. Die Vermutung liegt nahe, dass das an der Vogelgrippe liegt. Um das sicher zu sagen, müsste man aber alle Tiere untersuchen. Nur am Äußeren eines toten Tieres kann man nicht sehen, ob der Grund dafür aviäre Influenza war oder etwas anderes.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gebe zum Beispiel auch Botulismus. „Das kann gerade jetzt in der wärmeren Zeit auftreten, wenn Tiere sich im Flachwasser an diesem Botulinumtoxin vergiften.“

Passanten sollten tote Vögel nicht anfassen, sondern ihren Fund melden. Die örtlichen Veterinärbehörden sammeln in Schutzkleidung die Kadaver ab, die dann im Labor auf Vogelgrippe untersucht werden.

Ornithologe: Ganzjähriges Infektionsrisiko wäre Katastrophe

Das FLI befürchtet, dass ein weiteres Zirkulieren der Krankheit zu einem ganzjährigen Infektionsrisiko führen könnte. „Das wäre eine Katastrophe für manche Arten. Die können die Verluste im Bestand nicht auffangen, wenn das Virus immer wieder kommt“, sagt Ballstaedt. Basstölpel werden beispielsweise erst zwischen zwei bis vier Jahren geschlechtsreif. Wenn viele von diesen älteren Tieren sterben, dauert es, bis Jungtiere wieder neuen Nachwuchs zeugen können. „Und wir wissen noch nicht, wo der Peak des Infektionsgeschehens ist.“

Darüber, warum es dieses Jahr nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer zu Ausbrüchen kommt, gibt es Globig zufolge noch keine fundierten wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern nur Vermutungen. „Die Prävalenz – also das Vorkommen des Virus – auch bei scheinbar gesunden Tieren könnte im Moment sehr hoch sein. Möglicherweise ist sie höher als in den Vorjahren, das lässt sich aber nicht belegen. Dafür müsste man ja eine Vielzahl von lebendigen Wildvögeln untersuchen, ein vor allem bei Wasservögeln sehr schwieriges Unterfangen.“ Möglicherweise habe sich das Virus auch so verändert, dass es sehr viel erfolgreicher Vögel infizieren kann.

Die Gefahr, dass Wildvögel das Virus in Geflügelhaltungen eintragen, wird derzeit vom FLI an den Küsten als hoch eingestuft. Erst vor Kurzem mussten in zwei Gänsemast-Betrieben im Kreis Schleswig-Flensburg nach einem Ausbruch fast 18 000 Tiere getötet werden. Wenn im Herbst weitere Gänse und Enten aus dem Norden hierherkommen und sich auf den Feldern sammeln, werde sich noch einmal eine neue Dynamik entwickeln, befürchtet Globig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sofern der Geflügelpesterreger zukünftig ganzjährig auf hohem Niveau präsent bleiben sollte, kann auch in den Sommermonaten eine dauerhafte konsequente Umsetzung und nötigenfalls Optimierung aller betrieblichen Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Tiere erforderlich sein“, sagt Jana Ohlhoff, Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums. Dazu gehört, dass Tiere nur an für Wildvögel unzugänglichen Stellen gefüttert werden dürfen oder Halterinnen und Halter im Stall Schutzkleidung anziehen sollen und Schuhe, die sie nicht draußen tragen.