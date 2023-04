﻿Volksinitiative für Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein gestartet

Die Einschnitte in die direkte Demokratie waren offenbar zu tief: In Schleswig-Holstein soll per Volksinitiative erreicht werden, dass Bürgerbegehren wieder leichter möglich sind. Dazu muss das erst im März verabschiedete Gesetz auf den Prüfstand.

„Rettet den Bürgerentscheid“ nennt sich die Volksinitiative, die Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein wieder vereinfachen will. Sie besteht aus mehr als 30 Organisationen – von Umweltschutzverbänden über Parteien bis zu Bürgerinitiativen.

Kiel. Erste Unterschriften sind bereits gesammelt – 20 000 sollen es bis Mitte September werden: Ein Bündnis aus mehr als 30 Vereinen, Verbänden und Parteien geht gegen die Einschränkung von Bürgerbeteiligungsrechten in Schleswig-Holstein vor. Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sollen wieder leichter möglich sein. Deshalb wurde jetzt eine Volksinitiative gestartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ziel ist, die jüngste Gesetzesänderung rückgängig zu machen, die von der Kieler Landesregierung angestoßen worden war und mit der Mehrheit von CDU und Grünen Ende März beschlossen wurde. Dagegen haben sich die Gegner jetzt formiert. „So ein breites Bündnis habe ich noch nicht erlebt“, sagt Claudine Nierth, Vorsitzende des Vereins Mehr Demokratie.

Volksinitiative in Schleswig-Holstein braucht 20 000 Unterschriften

„Jede der beteiligten Organisationen nutzt jetzt ihr Netzwerk, stellt sich auf die Marktplätze und sammelt Unterschriften“, so Nierth. Kommen landesweit 20 000 Unterschriften zusammen, kommt das Thema erneut auf die Tagesordnung des Landtages. „Die Frage ist, ob die Landesregierung so ein Votum beeindruckt“, sagt Hans-Jörg Lüth, Vorsitzender der Naturfreunde Schleswig-Holstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn die schwarz-grüne Koalition ihr umstrittenes Gesetz auch dann nicht wieder entschärft, macht Claudine Nierth klar, dass das Bündnis nicht aufgeben will. „Wir streben auch den Volksentscheid an.“ Dazu müsste erst einmal ein Volksbegehren auf Landesebene erfolgen. „Wir müssten 80 000 Unterschriften innerhalb von sechs Monaten sammeln. Wenn wir das schaffen, käme es zum Volksentscheid“, erklärt Nierth.

Dem Volksentscheid wiederum müssten Nierth zufolge 20 Prozent aller Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein zustimmen – 460 000 Menschen müssten also ankreuzen, dass die Regeln wieder gelockert werden sollen. Trotz scharfer Kritik war das Kommunalrecht so geändert worden, dass jetzt Bürgerbegehren gegen Bauleitplanungen ausgeschlossen sind, für die in der Kommunalvertretung eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig war. Zudem müssen Begehren gegen einen Beschluss einer Kommunalvertretung binnen drei Monaten folgen.

Auch neue Quoren sind eingeführt worden, die in vielen Fällen eine höhere Zahl an Unterschriften erfordern. In Orten bis 20 000 Einwohnern müssen jetzt zum Beispiel mindestens zehn Prozent zustimmen, damit es zum Bürgerentscheid kommen kann. Für etliche Gemeinden reichten vorher vier Prozent.

Bürgerbeteiligung: Grüne stark in der Kritik

Viele Projekte gelängen nur mit mehr statt weniger Bürgerbeteiligung, findet SPD-Landesgeschäftsführer Götz Borchert. Deshalb seien die Hürden 2011 gesenkt worden. „CDU und Grüne machen jetzt das Gegenteil. Wir bleiben dabei: Zusammenhalt stärken wir nur mit mehr Dialog“, so Borchert.

Besonders ein Kieler Koalitionspartner bekommt von dem Bündnis sein Fett weg. „Die Grünen sind extrem unglaubwürdig. Im Wahlprogramm hatten sie noch mehr Bürgerbeteiligung gefordert“, ärgert sich Hans-Jörg Lüth. Dieser Forderung widerspricht die Partei auch nicht. „Aber wir Grüne stehen zum Kompromiss, den wir mit der CDU gefunden haben“, sagt Bina Braun, kommunalpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Inhaltlich hätten wir zwar keine Änderungen vorgenommen, aber unserem Koalitionspartner war es ein sehr wichtiges Anliegen.“ Braun schließt nicht aus, dass sich die Meinung der Grünen im Fall einer erfolgreichen Unterschriftensammlung noch ändert. „Eine Volksinitiative ist ein wichtiges Instrument, um politische Entscheidungen auf die gesellschaftliche Akzeptanz zu überprüfen. Wir werden den weiteren Prozess mit großem Interesse verfolgen.“

FDP im Landtag Schleswig-Holstein prüft Klage

Die FDP als größte Kritikerin ist dem Bündnis hingegen nicht beigetreten. „Unsere Landtagsfraktion prüft gerade eine Normenkontrollklage vor dem Landesverfassungsgericht zu vielen Teilen des gesamten Paketes der Landesregierung“, sagt Landesvorsitzender Oliver Kumbartzky.

Lesen Sie auch

Das betreffe etwa die Anhebung der Fraktionsgrößen von zwei auf drei Mitglieder in großen Gemeinden. Der Volksinitiative stehe die FDP aber wohlwollend gegenüber. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch viele Liberale die Initiative unterschreiben werden“, so Kumbartzky.