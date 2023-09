Volksinitiative „Rettet den Bürgerentscheid“ nimmt CDU und Grüne ins Visier

Kiel. Die Sammelaktion sei kinderleicht gewesen: Eine Volksinitiative mit dem Titel „Rettet den Bürgerentscheid“ hat Landtagsdirektor Utz Schliesky am Dienstag Kartons mit 27 595 statt der erforderlichen 20 000 Unterschriften vor das Kieler Landeshaus gestellt. Das Bündnis aus rund 50 Organisationen, Initiativen und Parteien will den Landtag zur Rücknahme einer im März von CDU und Grünen beschlossenen Gesetzesänderung bewegen. Bürgerbegehren sind seitdem erheblich erschwert. Bleibt es dabei?

„Die Menschen wollen mehr, nicht weniger politische Beteiligung“, sagt Claudine Nierth vom Verein „Mehr Demokratie“. „Wir brauchen Instrumente wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, bei denen sich Politik und Bürger an einen Tisch setzen und gemeinsame Lösungen kreieren.“

Sollte die Volksinitiative zulässig sein, muss der Landtag entscheiden, ob er die Einschränkungen für Bürgerbegehren zurücknimmt. Für den Fall einer Ablehnung kündigen die Initiatoren den Start eines Volksbegehrens an. Dafür müssten binnen eines halben Jahres 80 000 Unterschriften gesammelt werden. Ist auch das Begehren erfolgreich, peilt man zeitgleich mit der Bundestagswahl 2025 einen Volksentscheid an.

Die schwarz-grüne Koalition hatte im Frühjahr Bürgerbegehren insbesondere gegen Bauleitplanungen erschwert: Fällen Kommunalvertretungen eine Entscheidung mit Zweidrittelmehrheit, sollen Bürgerinitiativen machtlos sein. Zudem müssen Bürgerbegehren gegen einen kommunalen Beschluss binnen drei Monaten erfolgen. Die Koalition begründete ihr Vorgehen mit dem Ziel, Baugenehmigungen für Projekte wie Schulen, Krankenhäuser, Wohnhäuser und Windräder zu beschleunigen.

Umweltschützer in Schleswig-Holstein auf den Barrikaden

Umweltschützer sind erzürnt. Gerade in kleineren Gemeinden gebe es oft Einheitslisten und einstimmige Voten. Planungsbeschleunigung? „Die Lösung besteht darin, die Menschen frühzeitig zu beteiligen“, sagt Claudia Bielfeldt vom Verband BUND. Bürgerinnen und Bürger wüssten am besten um Probleme vor Ort. „Dieses Potenzial sollte die Landesregierung nicht abwürgen.“

Neben dem SSW gehört die SPD zu den Unterstützern. „Schwarz-Grün wäre gut beraten, die Chance zu nutzen und den Demokratieabbau rückgängig zu machen“, sagt Landeschefin Serpil Midyatli. Vor Jahren habe man in der gemeinsamen Regierung mit SSW und Grünen Deutschlands modernstes Beteiligungsrecht geschaffen. „Umso bitterer ist es für uns, dass die Grünen hier eingeknickt sind.“

Die Grünen haben erkennbar ein schlechtes Gewissen. Am Wochenende war ihr Landesparteitag in Neumünster einem Antrag der Landtagsabgeordneten Bina Braun und der Grünen Jugend gefolgt: Änderungen bei Bürgerbegehren und -entscheiden seien „ein für uns schmerzhafter Kompromiss“, hieß es. „Wir fordern von der Grünen Partei auf allen Ebenen, insbesondere in der Landtagsfraktion, sich für den Erhalt der Basisdemokratie als Grundlage unseres politischen Handelns einzusetzen.“ Die CDU will an ihrem Kurs festhalten.

Volksinitiative „Rettet den Bürgerentscheid“: Wie es jetzt weitergeht

Wie es weitergeht? Das Innenministerium werde die Unterschriften prüfen, sagt Landtagsdirektor Schliesky. Die Landtagsverwaltung wiederum kontrolliere die inhaltliche Zulässigkeit der Volksinitiative. „Auf Basis dieser beiden Prüfungen werden wir dem Innen- und Rechtsausschuss einen Entscheidungsvorschlag vorlegen – so rechtzeitig, dass die Landtagssitzung Ende Januar noch erreicht wird.“ Hintergrund sei die viermonatige Frist, auf die die Volksinitiative rechtlichen Anspruch hat.

Schliesky selbst ist Kuratoriumsmitglied im Verein „Mehr Demokratie“. Er spricht von einer privaten Entscheidung und zwei Sphären: Er sei eben auch Wissenschaftler und habe zum Thema viel veröffentlicht. „Dass Bürgerinnen und Bürger über Volksentscheide mitentscheiden, ist in Schleswig-Holstein gelebte Praxis.“

Zuletzt hatte es in Schleswig-Holstein eine Volksinitiative mit 42 000 Unterschriften zur Aufnahme des Gottesbezugs in die Präambel der Landesverfassung gegeben, damals angestoßen von Alt-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Eine Verfassungsänderung im Landtag scheiterte 2016 an einer Stimme.

