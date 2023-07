﻿„Rettet den Bürgerentscheid“: Omnibus geht auf Schleswig-Holstein-Tour

Kiel. „Rettet den Bürgerentscheid“ heißt es ab sofort in Schleswig-Holstein: Der zweistöckige „Omnibus für direkte Demokratie in Deutschland“ hat in Kiel seine mehrwöchige Tour gestartet, die ihn bis zum 18. August in 13 Städte zwischen Nord- und Ostsee führt. Der Verein unterstützt damit die Volksinitiative für mehr Beteiligungsrechte der Bürger in Schleswig-Holstein.

Die seien von der schwarz-grünen Landesregierung „ohne Not und gegen jede Vernunft“ beschnitten worden, sagte Serpil Midyatli bei einem Besuch am Bus. Es werde nun schwer bis unmöglich gemacht, über wichtige Themen vor Ort abzustimmen. „Das ist nicht akzeptabel“, so die SPD-Landesvorsitzende, die auch zu den Vertrauenspersonen der Volksinitiative „Rettet den Bürgerentscheid“ gehört.

Volksinitiative „Rettet den Bürgerentscheid“ sammelt Unterschriften

Das Bündnis aus rund 50 Organisationen will ein im März vom Landtag verabschiedetes Gesetz rückgängig machen, das kommunale Bürgerbegehren und Bürgerentscheide erschwert. Noch bis September werden Unterschriften gesammelt. „Bürgerbegehren sind ein unmittelbarer und friedlicher Weg, um politisch Einfluss zu nehmen. Die Menschen in Schleswig-Holstein wollen sich dieses Recht nicht nehmen lassen“, so Werner Küppers vom Omnibus-Team.

Ab Montag beginnt die Tour in Rendsburg, danach geht es unter anderem nach Neumünster, Bad Segeberg, Eutin und Lübeck. „Viele Menschen sind empört über die Einschränkungen für Bürgerentscheide gerade bei Bauvorhaben. Sie wollen die neue Regelung wieder rückgängig machen, deshalb unterschreiben sie“, sagte Roman Huber vom Verein Mehr Demokratie. 20.000 Unterschriften sind nötig, um ein Volksbegehren anzustoßen.

