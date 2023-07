﻿„Rettet den Bürgerentscheid“: 10 000 Unterschriften fehlen noch

Feuer auf „Fremantle Highway“

Der brennende Autofrachter „Fremantle Highway“ bleibt auf hoher See. Das Feuer im Autofrachter in der Nordsee vor Ameland hat sich jetzt in die unteren Decks durchgefressen. Wegen eines angekündigten Sturms in der kommenden Woche sind besondere Maßnahmen notwendig.