﻿Volle Unterkünfte für Flüchtlinge in Kiel: So ist die Lage in der Arkonastraße

Kostenfrei bis 06:00 Uhr lesen

Kommunen müssen Kapazitäten ausbauen

In der Flüchtlingsunterkunft Arkonastraße in Kiel leben bereits rund 800 Menschen – und es werden immer weitere Plätze gebraucht.

In den Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein wird es eng. Die Kommunen müssen ihre Kapazitäten ausbauen. Allein der Stadt Kiel wurden in der ersten Jahreshälfte mehr als 850 Menschen zugewiesen. Ein Besuch in der Unterkunft in der Arkonastraße.