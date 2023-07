Vollsperrung auf A24: Joghurtdressing auf Fahrbahn

Newsletter „Post aus dem Newsroom“

Ein vielbeachteter Abschied

Mit eher düsteren Nachrichten geht die Woche zu Ende: Große Trauer herrsch unter denen, die am Freitagvormittag in der Kieler Petruskirche Heide Simonis das letzte Geleit gaben. Und draußen in der Nordsee brennt noch immer der Autofrachter - die drohende Katastrophe ist nicht gebannt.