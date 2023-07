Autofahrer müssen sich mitten in den Sommerferien auf eine längere Vollsperrung der A 1 einstellen. Vom 25. bis 26. Juli wird die Autobahn zwischen Bad Oldesloe und Kreuz Lübeck für 15 Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt.

Reinfeld. Wer Ende Juli Richtung Ostsee unterwegs ist, braucht gute Nerven. Ausgerechnet mitten in den Sommerferien wird die viel befahrene A 1 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe und Kreuz Lübeck in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die 15-stündige Vollsperrung der Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Lübeck und den Anschlussstellen Bad Oldesloe in beide Richtungen beginnt am Dienstag, 25. Juli, um 19 Uhr und dauert bis Mittwoch, 26. Juli, 10 Uhr an. Grund dafür ist der Stahlträgereinhub am Brückenbauwerk der Anschlussstelle Reinfeld.