A7 nach Unfall zwischen Bordesholm und Neumünster voll gesperrt – Verursacher flüchtet

Nach Vorfällen in Preetz/ Neumünster

Bewaffnete in der Bahn: Kommt das Waffenverbot in Zügen?

Am Wochenende wurden zwei Menschen in den Bahnhöfen Preetz und Neumünster von der Bundespolizei geschnappt, die Waffen mit sich führten. Ein allgemeines Waffenverbot in Zügen gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Das könnte sich aber bald ändern.