Volontariat bei den Kieler Nachrichten: Komm an Bord und bewirb dich!

Kiel. Du bist neugierig und wach, schaust gern hinter die Kulissen und willst die Welt nicht nur verstehen, sondern anderen erklären? Dann könnte ein Volontariat bei den Kieler Nachrichten genau das Richtige für dich sein.

In 24 Monaten lernst du bei uns, wie man fürs Netz und für die Zeitung schreibt, wie man fotografiert, filmt, Podcasts konzipiert und aufnimmt, sich auf Social Media präsentiert und noch viel mehr. Die Chancen, später einen festen Job bei uns zu bekommen, stehen übrigens gut – also trau dich ruhig und bewirb dich jetzt! Bis zum 28. Februar 2023 nehmen wir Bewerbungen für das Volontariat an, das im September startet. Und das musst du dafür wissen:

Was ist ein Volontariat und wie lange dauert es?

24 Monate dauert das sogenannte Volontariat, also die vergütete Ausbildung zur Redakteurin oder zum Redakteur. Start ist am 1. September, die ersten vier Wochen verbringst du am Madsack-Medien-Campus in Hannover. Dort bekommst du eine Grundschulung in allen wesentlichen Dingen, die du als Volontär bzw. Volontärin – kurz Volo – später machst: recherchieren, schreiben, multimediales Arbeiten. Auch Presseethik und Presserecht spielen dabei eine wichtige Rolle. Anschließend geht es nach Kiel zu deiner Heimatredaktion.

Welche Stationen durchlaufen Volontärinnen und Volontäre?

Mit dem erworbenen Wissen aus Hannover geht es dann in deine Stammredaktion bei den Kieler Nachrichten. Hier wirst du das frisch Gelernte im Tagesgeschäft trainieren und Routine erlangen. Während der Zeit wirst du in verschiedenen Ressorts eingesetzt – zum Beispiel in den Lokalredaktionen, dem Digitaldesk, Sport oder der Kultur. Du recherchierst Themen, bist viel unterwegs und lernst die Region kennen.

Zwischendurch stehen Exkursionen und besondere Projekte auf dem Plan. Und du kehrst immer mal wieder an den Campus in Hannover zurück. Bei deiner Station beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Hannover erfährst du, wie das Lokale mit überregionalen Inhalten verzahnt wird. Außerdem kannst du in eine Wunschredaktion wie das RND-Büro in Berlin, den Sportbuzzer oder Reisereporter hineinschnuppern.

Was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung?

Voraussetzung, um bei uns angenommen zu werden, ist ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Journalistische Erfahrungen solltest du auf jeden Fall schon gesammelt haben.