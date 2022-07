﻿Vom Citti-Park zum UKSH: Der lange Weg von Blutspende Nr. 22416323 aus Kiel

Blutkonserven sind knapp – gerade im Sommer. Wie gefragt Blut ist, zeigt sich, wenn man den Weg einer Spende verfolgt: Vom Kieler Citti-Park über Lübeck zur UKSH-Blutbank bis in den Kieler OP. Besuch in einer Grauzone zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung.

Kiel. Angelique Gertz setzt sich auf eine blaue Liege. Sie legt die Beine hoch in einem Raum, der mit leiser Pop-Musik, türkisfarbenen Wänden und Bildern von Segelbooten an der Wand ein bisschen wirkt wie die Ruhezone in einem Wellness-Club – wären da nicht die leeren Blutbeutel auf dem Tresen. Und das Team, das sich gerade die Hände desinfiziert, bereit für die erste Spenderin des Tages. Angelique Gertz, 51 Jahre alt und aus Gettorf, schiebt den Ärmel ihres Shirts hoch und wartet auf den Piks.

Spenden in Wohlfühlatmosphäre: Das UKSH-Zentrum im Kieler Citti-Park versucht viel, um die Menschen, die hierher kommen, bei Laune und an der Nadel zu halten. Wie gefragt Spender sind, zeigt auch ein Blick in die sozialen Medien: Mit einer „Auszeit auf der Liege“ wirbt gar das Unternehmen CSL Plasma, das in Kiel einen Standort zur Gewinnung von Blutplasma betreibt.