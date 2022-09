﻿Von der Decken beruft Krisenstab zur Rettung von Geburtskliniken ein

Frauen in Schleswig-Holstein, die ein Kind erwarten, müssen zur Entbindung mitunter weite Wege auf sich nehmen. Am Freitag debattierte der Landtag über die Zukunft der Geburtskliniken. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken kündigte Lösungen an.

Kiel. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat nach der Schließung mehrerer Geburtsstationen in Schleswig-Holstein Abhilfe angekündigt. In ihrem Haus komme in Kürze ein „Qualitätszirkel Geburtshilfe“ zusammen, an dem neben dem Hebammenverband auch Verbände von Frauenärzten, Kostenträgern, Kommunen, der Krankenhausgesellschaft und der Kassenärzte beteiligt sein sollen. Man wolle auf Basis des Bedarfs Lösungen für eine qualitativ hochwertige geburtshilfliche Versorgung erarbeiten, sagte von der Decken am Freitag im Landtag. Die Ministerin ging damit auf eine Forderung der SPD ein, die Schließungen von Geburtskliniken sofort zu stoppen.

„Frauen in Schleswig-Holstein müssen darauf vertrauen können, sicher entbinden zu können“, sagte von der Decken. Im vergangenen Jahr habe es im Norden etwa 21 500 Geburten gegeben. Schleswig-Holstein verfüge derzeit über 18 geburtshilfliche Abteilungen – allerdings auf unterschiedlichem Niveau. Fünf Zentren rangieren auf dem höchsten Level 1; sieben Geburtskliniken auf dem niedrigesten Level 4 sind nur für Geburten ohne Komplikationen vorgesehen.

Welche Perspektiven haben Geburtskliniken auf dem niedrigsten Level 4?

Welche Perspektive haben diese Standorte in Lübeck (Marienkrankenhaus), Ratzeburg, Geesthacht, Husum, Niebüll, Segeberg und Reinbek noch? Die Ministerin ließ die Frage offen. „Wir stehen vor der Herausforderung qualitativ hoher gesetzlicher Anforderungen und begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen“, sagte sie. Immerhin habe der Bund das Problem erkannt und stelle Pädiatrie und Geburtshilfe kurzfristig zusätzliches Geld zur Verfügung. Auf Landesebene werde man unter anderem Kooperationen zwischen den Standorten der Level 1 (Kiel, Flensburg, Lübeck, Heide und Itzehoe) und 4 prüfen. Ziel sei eine Unterstützung kleinerer Abteilungen der Geburtshilfe. Möglich sei auch die Etablierung weiterer hebammengeleiteter Kreißsäle. Zudem sollten die 35 Studienplätze an der Uni Lübeck für angehende Hebammen aufgestockt werden. Das Studium dauert in der Regel acht Semester.

Die SPD-Gesundheitspolitikerin Birte Pauls äußerte sich ernüchtert. Sie hätte von der Ministerin ein klareres Bekenntnis gegen den Abbau erwartet. Geburtshilfe sei kein Markt der Möglichkeiten, sondern müsse Teil der medizinischen Grundversorgung sein und vom Land koordiniert werden. „Ich erwarte, dass diese Landesregierung sich endlich ihrer Verantwortung für eine flächendeckende Geburtshilfe mit wohnortnaher Versorgung vor und nach der Geburt durch Hebammen bewusst wird und handelt.“

Von der Deckens Vorgänger, der FDP-Abgeordnete Heiner Garg, entgegnete Pauls, dass der Einfluss des Landes „extrem begrenzt“ sei, wenn Kliniken wie zuletzt in Henstedt-Ulzburg einfach Versorgungsverträge zurückgäben. Dass sich Paracelsus vom Kreißsaal trenne, habe nichts mit Qualität zu tun. „Da wird eine Geburtshilfe ausschließlich unter betriebswirtschaftlichen Gründen geschlossen.“ Das Land habe höchstens diese Möglichkeit, sagte Garg: Wenn man doch vermuten könne, dass die Klinikgesellschaft statt der Geburtshilfe lukrativere Abteilungen aufbauen wolle, eine Chirurgie oder eine Geriatrie zum Beispiel, könnte die Krankenhausplanung die Arme verschränken: „Gibt es nicht!“

Hebammen müssen zeitgleich mitunter bis zu fünf Frauen betreuen

Wenig Einflussmöglichkeiten? Die Flensburger CDU-Abgeordnete Uta Wentzel gab sich damit nicht zufrieden. „Ich will, dass sich die Situation für die Familien und Hebammen verbessert.“ Stundenlang habe sie bei der Geburt ihres jüngsten Kindes allein liegen müssen. „Das war nicht schön“, sagte sie mit tränenunterdrückter Stimme. Anke Bertram, Sprecherin des Landes-Hebammenverbands, saß auf der Zuschauertribüne und nickte. „Leider ist das derzeit der Normalfall. Hebammen müssen mangels Personal zeitgleich mitunter bis zu fünf Frauen betreuen. Das ist schlimm.“