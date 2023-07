﻿Warum sich Schleswig-Holstein bei der Krankenhausreform enthalten hat

Kiel. Wo liegt der Haken? Bei der Abstimmung zur Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich Schleswig-Holstein am Montag überraschend enthalten. Bayern votierte dagegen, alle anderen 14 Bundesländer stimmten dafür. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) erläutert, warum sie die Eckpunkte skeptisch sieht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Ministerin, warum hat sich Schleswig-Holstein am Montag bei der Abstimmung zu Lauterbachs Krankenhausreform enthalten?

Kerstin von der Decken: Schleswig-Holstein ist für eine Krankenhausreform. So, wie sie nach langen, harten Verhandlungen zwischen Bund und Ländern im Eckpunktepapier ausgestaltet ist, verspricht sie von der Zielrichtung her gut zu werden und einige unserer Ziele zu erreichen. Der Bund verspricht eine neue Art der Finanzierung: Es gibt kaum noch Fallpauschalen, wonach es, vereinfacht gesagt, für eine Blinddarm-OP 4000 Euro gibt. Sondern die Häuser erhalten vor allem Pauschalen dafür, dass sie Leistungen vorhalten.

Aber?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hauptpunkt, warum wir nicht haben zustimmen können, war dieser: Das Eckpunktepapier enthält keine Zusicherung des Bundes, für eine Liquiditätssicherung der Krankenhäuser zu sorgen, bis die Reform finanzielle Auswirkungen entfaltet. Wir reden von zwei bis drei Jahren. Bis dahin müssen die Krankenhäuser erst einmal überleben.

Energiekosten, Inflation und höhere Personaltarife setzen den Krankenhäusern zu

Über wie viel Geld reden wir in Schleswig-Holstein?

Die Summe kann ich nicht genau beziffern. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ging im April von über neun Milliarden Euro Defizit bei den Krankenhäusern in Deutschland aus. Die Krankenhäuser sind unter anderem wegen der Inflation und der erhöhten Personalkosten durch Tariferhöhungen in wirtschaftlicher Not.

Die SPD wirft Ihnen angesichts der Enthaltung eine „krasse Fehlleistung“ vor, die FDP spricht von Plan- und Mutlosigkeit.

Wir sind weder plan- noch mutlos und haben auch keine krasse Fehlentscheidung getroffen, sondern uns eindeutig für eine Krankenhausreform entschieden, die wir in den vergangenen sechs Monaten maßgeblich mitgestaltet haben – zusammen mit den anderen 15 Bundesländern. Wir sind für die Reform und werden sie auch umsetzen. Mit dieser Enthaltung machen wir aber deutlich: Schleswig-Holstein wird den Bund in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder damit konfrontieren, dass er seiner Verantwortung gerecht werden und die Liquidität der Krankenhäuser sichern muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Decken: Lauterbach hat weitere Zusage nicht eingehalten

Dringen Sie damit politisch durch?

Ja, davon bin ich überzeugt. Es gibt noch einen weiteren Grund für unsere Enthaltung: Der Bund hat uns immer zugesagt, dass er, bevor wir über ein Eckpunktepapier abstimmen, eine Auswirkungsanalyse für jedes Bundesland vorlegt. Dieser Zusage ist er nicht nachgekommen. Wir wissen also nicht so genau, welche Konsequenzen die Krankenhausreform für das einzelne Bundesland haben wird.

Nun ist in den Eckpunkten von Leistungsgruppen die Rede, zugleich aber auch von einer Einteilung der Kliniken in Level, die Sie so stark kritisieren.

Die Level spielen für die Krankenhausreform grundsätzlich keine Rolle mehr. Kern der Reform sind Leistungsgruppen, und das ist gut so. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, diese Leistungsgruppen den einzelnen Krankenhäusern zuzuweisen und zu sehen, welche Krankenhäuser welche Kriterien erfüllen. Parallel dazu werden wir anhand einer Bedarfsanalyse entscheiden, wo wir im Land welche Leistungsgruppen brauchen. Das bedeutet, dass wir mit einer ruhigen Hand unsere Krankenhauslandschaft nach und nach umbauen, damit am Ende in der Fläche eine Grund- und Notfallversorgung gewährleistet ist und spezielle Angebote wie Kardiologie oder Kinderchirurgie nur an dafür besonders geeigneten spezialisierten Standorten gemacht werden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ändert sich im Norden, wenn das neue Gesetz zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt?

Sofort zunächst einmal nichts. Es ist eine Übergangsphase vorgesehen, in der die Länder ihre gesetzlichen Grundlagen anpassen und die Leistungsgruppen den Krankenhäusern zuweisen. 2026/2027 wird eine neue Vergütung der Kliniken und dann eine Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft stattfinden. Aber genau das ist der Punkt: Nur der Bund kann bis dahin die Betriebskosten und die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser sicherstellen. Ich möchte, dass die Krankenhäuser überleben. Ich will eine faire Finanzierung, die die Kosten der Kliniken real abbildet.

Christian Hiersemenzel

KN