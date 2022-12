﻿Von der Decken will Schleswig-Holsteins Kliniken finanziell aushelfen

Hohe Energiepreise und Inflation: Bis das Geld vom Bund fließt, könnten noch mehr Krankenhäuser im Norden insolvent sein. Das will Schleswig-Holsteins Landesregierung vermeiden. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) ging am Dienstagabend in die Offensive.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU): „Kliniken sind in großer Not. Es gilt, drohende Insolvenzen abzuwenden.“

Kiel. In den vergangenen Tagen hatten mit der Imland-Klinik in Rendsburg-Eckernförde und dem Diako Flensburg gleich zwei große Standorte Insolvenz angemeldet. Am frühen Dienstagabend meldete sich Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) zu Wort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesweit seien Krankenhäuser wegen des enormen Anstiegs der Energiekosten und inflationsbedingter Kostensteigerungen in großer Not und könnten sich aus ihrer Notlage nicht selbst befreien. Das Land wolle finanziell einspringen, bis zugesagte Bundesmittel fließen.

Insgesamt plant der Bund, sechs Milliarden Euro an Hilfsgeldern bereitzustellen. Allerdings soll das Geld voraussichtlich erst ab Februar fließen. „Das ist zu spät“, stellte von der Decken fest. „Kliniken sind in großer Not. Es gilt, drohende Insolvenzen abzuwenden.“ Die Bundesmittel sind aus ihrer Sicht längst überfällig.

„Damit sie jetzt wirklich schnell bei den Kliniken ankommen, haben wir in sehr kurzer Zeit viel Kraft dafür aufgewendet, einen Weg zu finden, um die Bundesmittel schneller dahin zu bekommen, wo sie gebraucht werden.“ Darüber hinaus dränge man beim Bund auf eine schnellstmögliche Klärung der Auszahlungsmodalitäten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kliniken auch Thema in einer Aktuellen Stunde im Landtag

Sie habe dem Finanzausschuss des Landtags vorgeschlagen, dass das Land in Vorleistung gehe, sagte die Gesundheitsministerin. Das Geld solle zur Linderung der großen Belastungen dienen, um die medizinische Versorgung weiter sicherzustellen und Ausfälle durch Klinikinsolvenzen zu vermeiden.

Lesen Sie auch

Die Situation der Krankenhäuser ist an diesem Mittwoch auch Thema einer Aktuellen Stunde im Landtag von Schleswig-Holstein. Die Oppositionsfraktionen SPD, FDP und SSW fordern von der Landesregierung klare Ansagen zu den geplanten Neubauprojekten. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller wies unter anderem auf das Sana-Klinikum Lübeck und das Regio-Klinikum Pinneberg hin. Dort geht es um Investitionen im jeweils dreistelligen Millionenbereich.