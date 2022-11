Von der Landespolitik aufs Titelblatt der Vogue

Wow! Sozialministerin Aminata Touré avanciert zum Top-Model und ziert das Titelblatt der neuen Vogue. Darf man sich auf Fußball-WM in Katar freuen? Und welche Weihnachtsmärkte gibt es in diesem Jahr in der Region? Mehr dazu in der Post aus dem Newsroom.

wenn sich Politik mit Lifestyle mischt, dann wird es selbst für hartgesottene Nachrichtenredakteure interessant. Kein Wunder also, das Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) seit heute morgen auf allen Kanälen zu finden ist. Der Grund ist keine neue Kita-Reform, kein Hilfsprogramm oder der Vorstoß für eine radikale Änderung des Sozialgesetzbuches. Aminata Touré hat es auf den Titel der neuen Vogue geschafft. Und nicht nur das: Das Modemagazin widmet der ersten schwarzen Ministerin eine große Story. Das Foto-Shooting als Top-Model hat die junge Politikerin dafür offenbar gern absolviert. Mein Kollege Christian Hiersemenzel hat mit ihr über den Auftritt gesprochen. Wenig überraschend: In dem Interview geht es nicht nur um Mode. Lesen Sie selbst.

Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die einem Fußballtrainer keine Ratschläge geben könnten. Holstein Kiel die Daumen drücken, geht natürlich trotzdem. Und wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann horcht man schon von Berufs wegen auf. Aber da beginnen ab morgen die Probleme. Darf man sich auf die Fußball-WM in Katar freuen? Oder muss man die Spiele konsequent mit Nichtachtung strafen, weil in Katar nicht nur der Lederball, sondern auch die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. In der Redaktion ist das auch deshalb ein Thema, weil es die Berichterstattung über dieses sportliche Großereignis betrifft. Einerseits wollen viele Menschen laut Umfragen ja angeblich nichts davon wissen. Andererseits ist diese WM auch ein guter Grund, die politische Lage in dem Wüstenstaat genauer in den Blick zu nehmen. Wir werden das in den kommenden Wochen tun und Sie sowohl mit den Ergebnissen auf dem Spielfeld als auch mit Berichten jenseits der Prunkstadien versorgen. Einen ersten Schwerpunkt bildet zum WM-Start eine Sonderveröffentlichung über die „Titeljagd im Unrechtsstaat“. Sie ist als ePaper ab morgen auch auf KN-online abrufbar.

So ganz einfach wird auch die Adventszeit nicht. Denn angesichts der Energiekrise werden wir es uns vielleicht zweimal überlegen, ob wir zu Hause unbedingt alle Lichterketten anknipsen müssen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Ähnliches gilt für die Weihnachtsmärkte. Schließlich war zwischenzeitlich nicht einmal so ganz klar, welche überhaupt in welchem Umfang eröffnen werden. In Kiel geht es am kommenden Montag los. Hell erleuchtet ist das Weihnachtsdorf dabei schon seit Tagen. Warum eigentlich? Mein Kollege Steffen Müller hat nachgefragt.

Der Winter kommt: Am Flughafen Hamburg lag auf den Windschutzscheiben der Autos schon Schnee. © Quelle: Bodo Marks/dpa

