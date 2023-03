Von Fachkräftemangel, fehlenden Postfilialen und zu viel Müll

Wie finden Betriebe Auszubildende und Fachkräfte? Ist das Postfilialen-Netz in Schleswig-Holstein zu ausgedünnt? Und wird immer mehr Müll illegal entsorgt? Antworten auf diese Fragen gibt es in der aktuellen Ausgabe der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Industrie- und Handwerksbetriebe in Schleswig-Holstein beklagen seit geraumer Zeit, dass sie nicht genügend Nachwuchs und Fachkräfte finden. Mit Blick auf die Altersstruktur dürfte das in den kommenden Jahren umso schwieriger werden. Es sei denn, man hat so pfiffige Ideen wie „Die Malerin“ Jessica Hansen aus Osterby. Sie kann sich vor Bewerbungen kaum retten, weil es bei ihr eine Vier-Tage-Woche gibt. Jessica Hansen hat nämlich eins längst erkannt: Die Betriebe sind in der Bewerberrolle. Genau darum ging es auch am Mittwochabend beim Jahresempfang der IHK Kiel. Mein Kollege Ulrich Metschies war vor Ort.

Meldungen über Postfilialen-Schließungen sorgen meist für Frust und Aufruhr. Von der Annahmestelle im Rewe in Holtenau über die Filiale am Lessingplatz hin zur Postfiliale in Suchsdorf. Irgendwie auch verständlich - denn oftmals ist nach einer Schließung der Weg zur nächsten Annahmestelle länger. Das Filialnetz ist nämlich in den vergangenen Jahren ziemlich dünn geworden. Nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land. Und das gibt es nun Schwarz auf Weiß.

Wovon es gerne weniger geben dürfte: Müll in der Natur, auf Straßen und in Hinterhöfen. Da gehört er einfach nicht hin. Der Umwelt zuliebe wird in Schleswig-Holstein am 11. März wieder Müll gesammelt. Unter anderem sind in Eckernförde und Umgebung Aktionen geplant.

Weitere Themen des Tages lesen Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Sportnachrichten des Tages

Bild des Tages

Wer Wisente im Tierpark Neumünster sehen will, muss künftig mehr Eintritt zahlen. © Quelle: Thorsten Geil

Der Tierpark Neumünster hat zum ersten Mal seit 2019 seine Eintrittspreise erhöht. Energie und Futter seien so teuer geworden, dass dieser Schritt unumgänglich sei, sagt Tierpark-Direktorin Verena Kaspari. Chance zum Sparen: In der Stunde vor Schließung zahlen Gäste nur die Hälfte. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte: Podcast-Tipp

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.