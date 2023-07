﻿Von Hohn in die Adria: Die US-Marineflieger haben neue Aufgaben in Europa

Hohn/Split. Das Dröhnen der Jet-Turbinen über dem Flugplatz Hohn ist verstummt, das Manöver Air Defender beendet. 32 Kampfjets aus den USA, Finnland und Großbritannien sind abgereist, ihr Material verpackt. Für acht Jets geht die Dienstzeit in Europa weiter.

Die acht Kampfjets der US Navy waren die Stars bei Air Defender in Hohn. Die Marineflieger mit dem Top-Gun-Style sind jetzt im echten Einsatz. Sie sind ein wichtiges Instrument amerikanischer Außenpolitik im Mittelmeer.

Dafür stehen die acht Kampfjets wieder bei ihren Geschwadern an Deck des größten Kriegsschiffes der Welt. Die schweren „Super Hornet“-Maschinen sind Teil des Flugzeugträgergeschwaders der „Gerald R. Ford“, der nun im Bereich der 6. US Flotte im Einsatz ist.

Der Koloss war noch vor dem Ende von Air Defender Anfang Juni von der Nordsee mit seinem Verband direkt in die Adria geschickt worden. Dort ist der Träger-Verband jetzt vorerst stationiert und fährt seine Missionen.

Marineflieger schneller im Schwarzen Meer

Der Grund ist einfach. Die schweren Marineflieger können bei einer Eskalation von dort sehr schnell bis ins Schwarze Meer gelangen. Die zuvor in Hohn eingesetzten Maschinen standen am Donnerstag bereits wieder an Deck des Flugzeugträgers „Gerald R. Ford“, als dieser den Hafen in Split verließ.

Von Hohn in die Adria: Die Super Hornet „210“ des Strike Fighter Squadrons 37 „Ragin’ Bulls“ war bis 23. Juni in Hohn. Jetzt steht sie wieder an Deck der „Gerald R. Ford“ in der Adria. © Quelle: Frank Behling

Die sechs FA18 „Super Hornet“ und die zwei EA 18 „Growler“ waren vom 31. Mai bis zum 23. Juni in Hohn und haben zahlreiche Einsätze bei Air Defender in der Ostsee geflogen. Außerdem waren sie Teil des Seemanövers Baltops 2023 vom 5. bis 16. Juni.

Flugzeuge und Personal von Hohn in die Adria verlegt

In dieser Zeit waren die acht Maschinen mit etwa 70 Frauen und Männern des Bodenpersonals von der „Gerald R. Ford“ ausquartiert und in Hohn untergebracht worden.

Am 24. Juni wurden Material und Personal mit US-Transportflugzeugen in die Adria transportiert. Die Piloten flogen die acht Kampfjets zurück an Bord. Sie haben die ersten Missionen in der Region bereits geflogen.

In die Adria entsenden die USA regelmäßig Flugzeugträger, wenn in der Region die Spannungen zunehmen. 2022 waren vor und nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine mit der „Harry S. Truman“ und der „Georg H.W. Bush“ zwei dieser Flugzeugträger in der Adria präsent.

Wie lange die „Gerald R. Ford“ jetzt mit ihren 90 Flugzeugen in der Adria bleibt, ist geheim. Die Reiseplanungen der US Navy werden nicht mehr veröffentlicht. Die 337 Meter lange und 78 Meter breite „Gerald R. Ford“ ist mit 100000 Tonnen Verdrängung der größte und modernste Flugzeugträger der US Navy.

KN