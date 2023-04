Von Kommunalwahl-Pannen und bevorstehenden Streiks

Was Sie heute wissen müssen: Pannen begleiten die Vorbereitungen zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023, Streiks stehen bevor, und in Wasbek ist eine Straße abgesackt. All das und mehr lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Am Freitag wird die Bahn bestreikt. Das hat Auswirkungen auf Pendler und Reisende - auch in Schleswig-Holstein.

vier Wochen sind es noch bis zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein - da nimmt der Wahlkampf richtig Fahrt auf. Einer, der gerne mitmischen würde, ist André Börner aus Mielkendorf. Er wollte als Einzelbewerber antreten, hat seine Unterlagen auch fristgerecht eingereicht. Doch auf dem Stimmzettel taucht er nicht auf. Über die Panne berichten Sorka Eixmann und Tilmann Post.

Anders ist die Lage in Eckernförde: Schon jetzt ist klar, dass rund 10.000 Wahlberechtigte nicht nur am 14. Mai 2023 an die Urne gehen und abstimmen müssen. Für sie wurde ein zweiter Kommunalwahltermin am 11. Juni 2023 festgelegt. Die Hintergründe erklärt Ihnen Christoph Rohde:

Nun aber genug der Kommunalwahl! Viele Reisende und Pendler müssen in den kommenden Tagen umplanen. Zum einen ist ein Streik bei der Bahn für Donnerstag, 21. April 2023, angekündigt. Zum anderen fallen am Flughafen Hamburg alle Abflüge am Donnerstag und Freitag aus. Auch Ankünfte können von dem Streik dort betroffen sein. Was Sie jetzt wissen müssen - ein Überblick!

Nach dem Scheitern im DHB-Pokal am Wochenende haben die Handballer der SG Flensburg-Handewitt am Dienstag die Chance auf das Finalturnier der European League in eigener Halle leichtfertig weggeworfen. Setzt sich die Pleitewelle am Sonntag gegen den THW Kiel fort? Oder sind die Flensburger jetzt umso mehr scharf, das 108. Schleswig-Holstein-Derby zu gewinnen? Wir werfen einen Blick zurück auf die höchsten Niederlagen und sprechen mit THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler über das bevorstehende Spiel.

An dieser Stelle ist die Industriestraße in Wasbek abgesackt - zu erkennen an dem Riss in der Fahrbahndecke. © Quelle: Thorsten Geil

Wer zum Lidl-Warenlager oder zu Peters Reisen möchte, muss über die Industriestraße in Wasbek fahren. Doch die Fahrbahn ist am Morgen abgesagt. Die Straße wurde umgehend gesperrt. Zum Artikel. Mehr über die Folgen lesen Sie hier:

