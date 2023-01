Von künstlicher Intelligenz und dem Ende der Zitterpartie

Zitterpartie beendet: Das Hörnbad hebt die Temperaturen wieder an. Gegen den Trend: Die Zahl der Geburten im Land steigt. Künstliche Intelligenz: Wenn der Computer den Aufsatz für dich schreibt. Mehr dazu lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

großes Ehrenwort: Unsere „Post aus dem Newsroom“ wird nach wie vor uns selbst formuliert und eigenhändig getippt. Das erklärt natürlich auch, warum Sie - hoffentlich ganz, ganz selten - mal einen kleinen Fehler in den Texten finden. Aber dafür ist das, was Sie hier lesen, authentisch und stammt garantiert nicht von einem so genannten Dialogsystem mit dem sperrigen Namen ChatGPT. Bis vor wenigen Tagen konnten damit nur sehr Interessierte etwas anfangen. Doch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, die damit verbunden sind, werden aktuell heftig diskutiert. Denn nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch kann einem diese Technologie das Verfassen von Texten komplett abnehmen. Ein Aufsatz über Karl, den Großen? Kein Problem. ChatGPT erledigt das. Das ist faszinierend und beunruhigend zugleich. Wir haben uns deshalb einmal unter Schülern, Studenten, Lehrkräften und Dozenten umgehört, was sie davon halten. Und unser junger Hospitant Jorve Langen hat das Ganze mal getestet. Eine spannende Rechercheleistung, die uns kein Computer abnehmen kann.

Die Zitterpartie ist beendet. Und auch die Zeit der Ausreden ist vorbei: Das Kieler Hörnbad hebt die Wassertemperaturen wieder an. Sportliche Aktivitäten können also nicht mehr mit dem Hinweis auf das kalte Wasser hinausgeschoben werden. Dass in den vergangenen Wochen die Temperaturen ein kleines bisschen heruntergeregelt waren, hatte seinen Grund. Im Kampf gegen eine drohende Energiekrise und enorm gestiegene Preise galt es, Gas und Strom zu sparen. Daran hat sich zwar grundsätzlich nichts geändert, doch die selbst gesteckten Ziele sind offenbar erst einmal erreicht.

In den vergangenen Monaten haben wir immer wieder über das schwierige Thema Geburtshilfe berichtet. Meistens ging es darum, dass kleinere Stationen im Land von der Schließung bedroht waren oder sind. Erfreulicher sind da die aktuellen Zahlen: Denn entgegen dem Bundestrend sind in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr wieder mehr Babys zur Welt gekommen. Insgesamt stieg die Zahl der Geburten wieder auf mehr als 20.000. Bemerkenswert, aber nicht überraschend: Die mit Abstand meisten Geburten wurden in den beiden großen Kieler Kliniken registriert - ganz einfach deshalb, weil die Kreißsäle in Preetz und Eckernförde nicht mehr zur Verfügung standen.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Ein gigantisches Projekt ist der Neubau des Zentrallagers von Edeka Nord bei Neumünster-Nord. Der zweite Bauabschnitt wird 36 Meter hoch. © Quelle: Ulf Dahl

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.