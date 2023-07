Von Löwen, Wildschweinen und Schafen aus Stroh

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nein, es soll nun bitte niemand sagen, er habe es ja gleich gewusst. Dieses Tier auf den Videoaufnahmen aus Berlin sah nun wirklich wie eine Löwin aus. Und insofern war wohl der Großeinsatz der Polizei auch absolut berechtigt. Man weiß ja nie. Muss immer erst was passieren? Auch diese Argumente kennen wir. Nun scheint es aber so zu sein (wir formulieren es mal lieber ganz vorsichtig), dass die Berliner Löwenjagd beendet ist. Keine Löwin. Kein Löwe. Und die bundesdeutsche Öffentlichkeit fragt sich zurecht: Was war es denn nun? Vermutlich ein Wildschwein mit extrem hellem Fell. Klingt auch nicht ungefährlich.

Zurück in den Norden. Auch hier stößt man in diesen Tagen auf ungewöhnliche Kreaturen. Riesige Frösche oder Shaun das Schaf mit seinen Freunden sind ein echter Blickfang. Im Gegensatz zu Wildkatzen sind sie alle ausgesprochen friedlich und ganz bestimmt nicht zu übersehen. Also auf zu den Probsteier Korntagen, die wieder mit vielen Strohfiguren locken. Wir haben sie uns schon mal angesehen.

Und dann ist da noch dieser Film, der an dieser Stelle nicht rezensiert werden soll, an dem man aber irgendwie auch nicht vorbeikommt, weil er doch ein Phänomen ist. Oder hätten Sie geglaubt, dass sich erwachsene Menschen in pink kleiden, um ins Kino zu gehen? Es ist eben der „Barbie“-Film. Und bei diesem Streifen dreht sich einfach alles um diese ungesund dünne Plastikpuppe und ihre pinke Welt. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber den Kinogängerinnen und Kinogängern macht es Spaß. Dagegen ist nun gar nichts zu sagen.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages





Sophie Beck und Paula Müller waren Fans der Barbie-Zeichentrickfilme und freuen sich auf die Umsetzung der Plastikwelt mit Schauspielern. © Quelle: Frank Peter

Spaß muss sein. Der „Barbie“-Film ist eine Hommage an die berühmte Spielzeugpuppe, die es seit mehr als 60 Jahren gibt. Und wenn die Fans von Harry Potter mit Zauberhüten im Kino auftauchen, dann finden Barbie-Fans im Kleiderschrank allemal ein pinkes Kleidungsstück.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

KN