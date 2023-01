Von schlechter Jagd und erfolgreicher Polizeiarbeit

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als die Geschichte in der Redaktionskonferenz vorgetragen wurde, dachte wir natürlich alle erst einmal, es handele sich um eine besonders bizarre Form von Jägerlatein. Da sollte ein Jäger im Kreis Plön ein Galloway-Rind erlegt haben, weil er dachte, er hätte ein Wildschwein vor der Flinte? Was unglaublich klang, erwies sich als traurige Wahrheit. Besonders traurig auch deshalb, weil es sich um ein Muttertier handelte, das kurz zuvor ein Kalb auf die Welt gebracht hatte. Nach wie vor fragt man sich, wie so etwas möglich ist. Scharfe Kritik dazu kommt übrigens aus der Jägerschaft selbst. Denn wie immer auch die Geschichte abgelaufen ist - sie widerspricht allem, wofür die Jäger in Schleswig-Holstein stehen. Mein Kollege Hans-Jürgen Schekahn ist der Sache nachgegangen. Fast überflüssig zu sagen, dass diese unglaubliche Story zu den meistgeklickten Artikeln gehört.

Eine Erfolgsmeldung erreichte uns gestern Abend von der Polizei Neumünster. Ihr ist mithilfe des SEK die Festnahme eines 53-Jährigen gelungen, der für eine ganze Reihe von Raubüberfällen auf Senioren in Neumünster verantwortlich sein soll. Die Polizei ist sich sicher, dass sie den wahren Täter gefasst und damit auch für mehr Sicherheit gesorgt hat. Bei der Festnahme des Mannes, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, half diesmal übrigens nicht Kommissar Zufall. Es war vielmehr ein Zusammenspiel aus wochenlanger, akribischer Ermittlungsarbeit und einer gelungenen Auswertung von Täterbeschreibungen und Bildern aus Überwachungskameras, das die Polizei auf die Spur des 53-Jährigen brachte.

Personalnot, Millionenverluste und Schließungsängste - über die zum Teil dramatische Situation der Krankenhäuser in Schleswig-Holstein berichten wir regelmäßig. Nun könnte möglicherweise Bewegung in die festgefahrene Debatte kommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach startet heute die Gespräche über seine Reformpläne für die 1900 Kliniken in Deutschland. Der Sozialdemokrat will weg von den reinen Fallpauschalen und hin zu einer Finanzierung der vorgehaltenen medizinischen Angebote. Wir haben im Vorwege die Klinikdirektoren im Norden gefragt, was sie sich von dem Vorstoß versprechen. Die Reaktionen sind erwartungsgemäß gemischt. Immerhin: Die Pläne scheinen nach allgemeiner Ansicht in die richtige Richtung zu gehen. Ob alle Kliniken gerettet werden können? UKSH-Chef Jens Scholz äußert im Interview Zweifel daran.

Der Nachrichtenüberblick beginnt mit einer traurigen Meldung: Die Wintersport-Legende und mehrfache Olympia-Siegerin Rosi Mittermaier ist tot.

Ein schlichter Holzsarg für den emeritierten Papst Benedikt XVI.: Georg Gänswein (r), Kurienerzbischof und langjähriger Privatsekretär des Verstorbenen, verabschiedet sich von dem Theologen. © Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

