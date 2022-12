Von Schneemassen und Schwimmhilfen

Weiße Überraschung: Mit so viel Schnee hat niemand gerechnet. Nothilfe: Für Schwimmbäder und Sportvereine gibt es Millionen. Zeugen gesucht: Vier Jahre nach dem Tod einer Mutter in der Silvesternacht ist der Fall immer noch nicht geklärt. Mehr zu den Themen in der „Post aus dem Newsroom“.

kalt ist es seit Tagen, geschneit hatte es auch schon. Aber was dann gestern Abend vom Himmel kam, konnte einen schon ins Schleudern bringen. Der massive Schneefall hat heute Morgen alles durcheinandergewirbelt. Der Herr Nachbar war schon im Morgengrauen aktiv und schippte Schnee. Der Berufsverkehr kam ins Stocken. Busse fuhren zunächst gar nicht. Unsere Reporter waren aber wie gewohnt winterfest und auf den Beinen. Sie informierten nicht nur über das aktuelle Geschehen, sondern hielten diesen außergewöhnlichen Tag auch in starken Bildern fest.

Wenn das Stichwort „Härtefallfonds“ fällt, denkt man vielleicht nicht sofort an Sportvereine und Schwimmbäder. Umso schöner, dass angesichts der steigenden Energiepreise auch diese Bereiche von der Nothilfe des Landes profitieren. 14 Millionen Euro stehen bereit, um Sportvereine zu unterstützen und den Betrieb in Schwimmbädern am Laufen zu halten. Richtig: Die Summe relativiert sich, wenn man sich vor Augen führt, dass es im Land Hunderte von Sportvereinen und allein 70 Hallenbäder gibt. Aber in harten Zeiten gilt nun mal: Besser als nix.

Unmittelbar vor Weihnachten ist es ein bedrückendes Thema: Knapp vier Jahre ist es her, dass in der Silvesternacht eine Mutter von drei Kindern in Schönberg unter mysteriösen Umständen tödlich am Kopf getroffen wurde. Bis heute ist es ein Rätsel, wer für den Tod der Frau verantwortlich ist. Die Polizei will den Fall aber nicht zu den Akten legen und macht nun erneut einen Versuch: Sie bitte um Hilfe aus der Bevölkerung und hofft, doch noch einen entscheidenden Hinweis zu erhalten.

