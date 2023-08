Von Sylt bis Fehmarn - Protest auf den Inseln

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vielleicht kennt der eine oder andere noch die Batman-Verfilmung, in der ganze Heerscharen von Pinguinen über Gotham City herfallen. Ganz so schlimm war es heute Vormittag auf Sylt nicht. Dort versuchten Umweltaktivisten in Pinguin-Kostümen den Flughafen lahmzulegen. Ihr Protest richtete sich gegen Privatjets, mit denen die Insel regelmäßig angeflogen wird. Für die Aktivisten ist diese Form der Anreise ein Unding. Einigen von ihnen gelang es, auf das Flughafengelände zu kommen. Doch die Polizei war zur Stelle, nahm einige der Eindringlinge fest und beendete die Aktion nach kurzer Zeit.

Während die Protest-Pinguine auf Sylt deutlich mehr Umweltschutz fordern, fühlen sich die Menschen auf Fehmarn durch zu viel Umweltschutz eher bedroht. Die Pläne für einen geplanten Nationalpark Ostsee erhitzen die Gemüter. Die Insel lebt schließlich vom Tourismus. Die Befürchtungen sind deshalb groß, dass Einschränkungen für Segler, Surfer oder Kiter negative Folgen haben könnten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekam das bei seinem Besuch zu spüren. Die Menschen begrüßten ihn mit Protest-Plakaten und mit Pfiffen, hörten dem Regierungschef aber auch zu, als er seine Argumente vorbrachte und versicherte, dass die Debatte nach wie vor offen sei. Gegenwind wird es weiter geben. An diesem Sonnabend haben Segler zu einer Sternfahrt gegen den Nationalpark in der Geltinger Bucht aufgerufen.

Man stelle sich das vor: Da kauft man sich ein schönes Häuschen, renoviert ist und dann melden sich plötzlich die Experten vom Kampfmittelräumdienst, weil sie leider den begründeten Verdacht haben, dass unter dem Haus noch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnte. Unglaublich, finden Sie? Genau das ist einem Mann in Heikendorf gerade passiert. Ganz davon abgesehen, dass diese Vorstellung ziemlich grausig ist. Die Angelegenheit kann auch sehr teuer werden. Die Kosten für Sondierung und die möglicherweise anfallenden Reparaturen muss der Hausbesitzer zahlen. Meine Kollegin Jorid Behn hat die ganze Geschichte.

Bild des Tages





Reichlich Applaus beim SHMF in Neumünster: Anne Sophie Mutter mit dem Ensemble Mutter’s Virtuosi in den Holstenhallen. © Quelle: Marco Ehrhardt

Kaum enden wollte der Beifall für Geigenstar Anne-Sophie Mutter und ihr Ensemble „Mutter‘s Virtuosi“ in der bestbesuchten Holstenhalle Neumünster. In Werken von Vivaldi, Bach, Previn und Saint-Georges war Mutter teils gefeierter Solostar, teils Mitglied eines vital aufspielenden Ensembles. Es war eines der letzten großen Konzerte, mit denen der erfolgreiche Festival-Sommer zu Ende geht. Das Schleswig-Holstein Musik-Festival kann eine überaus erfolgreiche Bilanz ziehen.

