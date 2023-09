Von Treckern und Linienbussen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sind Sie heute morgen auch mit Tempo 30 durch Kiel gefahren? In diesem Fall lag es nicht an der Verkehrspolitik der Stadt, sondern an der Agrarpolitik von Bund und Ländern. Denn das Tempo gaben die Landwirte vor, die auf ihren Treckern zur Protestfahrt aufgerufen hatten. Anlass der eindrucksvollen Demonstration bäuerlicher Macht ist die derzeit in Kiel tagende Agrarministerkonferenz. Für die Landwirte ist das so etwas wie ein rotes Tuch. Denn die Menschen, die dafür sorgen, dass wir alle genügend zu essen haben, klagen seit Jahren über mangelnde Unterstützung, zu viel Bürokratie und immer wieder neue Vorgaben, die ihnen das Leben immer schwerer machen. Meine Kollegin Gunda Meyer hat sich das im Vorfeld des Protestes vor Ort angesehen.

Auf die Bremse treten muss auch die Kieler Verkehrs-AG. Nach dem Hilferuf der Busfahrer wegen Arbeitsüberlastung werden jetzt notgedrungen Konsequenzen gezogen. Weil das Personal nicht von heute auf morgen aufgestockt werden kann, sollen die derzeitigen Fahrerinnen und Fahrer entlastet werden. Zusammen mit dem Betriebsrat und der Landeshauptstadt hat die KVG deshalb eine entsprechende Absichtserklärung vorgelegt. Wichtigster Punkt: Die Fahrgäste müssen sich erneut auf eine Einschränkung des Fahrplans einstellen. Den öffentlichen Nahverkehr macht das leider nicht attraktiver. Und das ausgerechnet in einer Stadt, in der die Bürgerinnen und Bürger so gern zum Umstieg vom Auto auf andere Verkehrsmittel aufgerufen werden.

Und auch das ist ein Problem, das für viele Kommunen kaum noch zu lösen ist. Der Zustrom von Menschen, die aus Angst vor Krieg und Unterdrückung aus ihrer Heimat fliehen, wird zu einer immer größeren Herausforderung. Städte, Kreise und Gemeinden fürchten bereits, dass sie schon bald an ihre Grenzen geraten könnten, und haben deshalb das Land, namentlich Integrationsministerin Aminata Touré, um Unterstützung gebeten. Man fühle sich im Stich gelassen, hieß es. Die Grünen-Politikerin räumt im Interview mit meinem Kollegen Christian Hiersemenzel die schwierige Lage ein, weist die Kritik aber zurück. In den Kommunen gebe es noch tausende freie Plätze, sagt sie.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Häufig wird Koch Martin Jürgensen Chicken Makhani nicht mehr im Kesselhaus über die Theke reichen. Die Mensa an der Muthesius-Kunsthochschule bietet ab dem 4. Oktober nur noch vegetarische und vegane Speisen. © Quelle: Ulf Dahl

Die Zeiten von Currywurst, Hühnerfrikassee und Schnitzel sind vorbei: Die Mensa Kesselhaus in Kiel bietet ab dem 4. Oktober nur noch vegetarische Gerichte an. Damit wird die Kantine an der Muthesius-Kunsthochschule die erste fleischfreie Hochschul-Mensa in Schleswig-Holstein.

Meine Lieblingsgeschichte

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

