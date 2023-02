Von Überfliegern, Idealisten und herzlosen Menschen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das 14. Ocean Race ist aus deutscher Sicht ein echter Krimi. Das Team Malizia von Boris Herrmann war im Vorfeld der große Hoffnungsträger - muss sich jetzt aber auf Platz vier einordnen. Während Herrmann seinen auf Etappe eins verbrühten Fuß auskurierte, bestritt sein Team um Ersatz-Skipper Will Harris zwar eine starke zweite Etappe. Im Finale entschied sich das Team aber für eine risikoreiche Kapstadt-Ansteuerung - und wurde dafür nicht belohnt.

Absolute Senkrechtstarterin ist dagegen Susann Beucke: Die Olympia-Zweite aus Strande war erst vor einem Jahr aus dem olympischen Segelsport ins Seesegeln gewechselt. Jetzt hat sie bei ihrem ersten Ocean-Race-Einsatz mit Team Holcim – PRB die zweite Etappe gewonnen. Und traut sich sogar den Gesamtsieg zu.

In Kiel versuchen derweil Marja Paasch und Natalie Demmler, die Welt ein klein bisschen besser zu machen. Sie sind zwei von 500 sogenannten Foodsavern. Sie sind 365 Tage im Jahr zu Supermärkten, Bäckereien und anderen Läden unterwegs, um dort Lebensmittel abzuholen, die sonst im Müll landen würden. Der Einsatz lohnt sich: Pro Woche retten sie 3,5 Tonnen. Meine Kollegin Petra Krause hat die Frauen begleitet.

Zuletzt eine traurige Nachricht mit gutem Ende. Ausgerechnet in einer Zeit, in der das Geld sowieso extrem knapp ist, wurde das Tierheim Uhlenkrog Ziel eines Einbruchs. Zwar wurde keines der Heimtiere gestohlen oder verletzt. Dafür nahmen die Täter drei Computer samt Bildschirm mit, mampften Kekse aus dem Schrank - und stahlen am Ende auch noch den Transporter des Tierheims.

Dieser aber konnte innerhalb kürzester Zeit von der Polizei sichergestellt werden. Denn das Fahrzeug ist kaum zu übersehen: Sowohl an den Seiten als auch am Heck des Fahrzeugs sind jeweils ein Hund und eine Katze großflächig im Fenster zu sehen, auf den Türen links und rechts steht die Adresse des Tierheims.

Die Luxusjacht „1601″ ist bei der Lürssen Werft in Schacht-Audorf bei Rendsburg ausgedockt worden. Spaziergänger an der Eider können sie in nächster Zeit öfters in Aktion sehen: Vor der Auslieferung im Frühjahr wird die Jacht mehrere Probefahrten unternehmen.

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

