Von Wünschen und amerikanischen Träumen an der Förde

in der Kieler Innenstadt wimmelt es heute nur so von amerikanischen und kanadischen Kreuzfahrtpassagieren, die auf der „Disney Dream“ Urlaub machen und sich so einen Traum erfüllen. Für das Schiff ist es der zweite Anlauf am Ostseekai in diesem Jahr. Der Kreuzfahrer liegt also unweit des Ortes, wo in Kiel ein Tunnel unter der Kieler Förde entstehen könnte.

Das Thema ins Rollen gebracht hat neulich die Stadt Kiel in einem Social-Media-Post. Darin sprach sie sich gegen einen Bau aus. Kritiker unterstellen der Stadt seitdem, nicht mutig und visionär genug zu sein. Jüngste Entwicklung in der andauernden Tunnel-Debatte: Grüne, CDU und der SSW befürworten die Prüfung des Projekts. Kommt das Thema somit über das Stadium des Wunschdenkens hinweg?

Auf Zahlen, Daten und Fakten beruht die Recherche von Anne Holbach zur Situation in den Flüchtlingsunterkünften. Die Kommunen im Land sind längst am Limit. Und ein Ende des Zuzugs ist nicht absehbar. Allein in der ersten Jahreshälfte kamen deutlich mehr Flüchtlinge in den Norden als im Vorjahr. Die FDP-Fraktion im Landtag fordert eine Erhöhung der Kapazität in den Landesunterkünften. Mehr Informationen dazu finden Sie in den folgenden zwei Berichten samt Kommentar.

Ganz nah dran am THW Kiel sind derzeit KN-Reporterin Merle Schaack und KN-Fotograf Uwe Paesler. Im Trainingslager in Graz gehen sie unter anderem der Frage nach, wie es um die angeschlagenen Torwarte steht. Und berichten, welchen Karriereschritt Nikola Bilyk als nächstes geht. Mehr dazu hier:

Das Kreuzfahrtschiff „Disney Dream“ ist speziell für Familien eingerichtet. © Quelle: Frank Behling

Eine Gigantin gibt sich die Ehre: Die „Disney Dream“ ist zum zweiten Mal in Kiel - aber erstmals durfte mein Kollege an Bord des 339,8 Meter langen Kreuzfahrtschiffes und Fotos machen. Von Donald-Duck-Figuren bis Mickey-Mouse-Gemälde: Mehr Einblicke finden Sie später auf KN-online.de.

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

