﻿Vor dem Flüchtlingsgipfel: Kommunen sehen sich längst am Limit

Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden treffen sich am 16. Februar zu einem Flüchtlingsgipfel. Nach Ansicht von Spitzenpolitikern in Schleswig-Holstein ist das auch höchste Zeit. Im Januar kamen weitere 700 Asylsuchende in den Norden. Und ein Ende des Zustroms ist nicht absehbar.

Kiel. Knapp eine Woche vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen wächst in Schleswig-Holstein die Anspannung. Kiel hatte im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen aufgenommen als in den Krisenjahren 2015/16. Landesweit kamen etwa 39 000 Flüchtlinge: 31 000 aus der Ukraine und 8000 aus anderen Staaten. Angesichts der fortgesetzten russischen Angriffe sowie politischer Spannungen im Nahen Osten und der jüngsten humanitären Katastrophe in der Türkei und Syrien ist kein Ende des Flüchtlingsstroms absehbar.

„Wir könnten unsere Probleme bewältigen“, versichert Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) – „wenn die Fluchtbewegung denn vorbei wäre.“ Aber das sei nicht zu erwarten, im Gegenteil. „Wir sind auf eine solche Menge wie 2022 nicht eingestellt.“ Mit Sorge blickt Kämpfer auf Kiels Partnerstadt Hatay, wo in den vergangenen Jahren ungleich mehr Flüchtlinge aus Syrien gelebt hatten als hierzulande. Die Menschen waren mit einem Touristenvisum in die Türkei gereist, viele leben seitdem auf der Straße. Was werde aus all diesen Menschen?

Sager: „Wir sollten die Grenzen der Aufnahmebereitschaft nicht austesten“

„Es gibt Grenzen der Aufnahmebereitschaft, und diese Grenzen sollten wir nicht austesten“, warnt Reinhard Sager (CDU), Landrat in Ostholstein und Präsident des Deutschen Landkreistags. „Höchste Zeit, dass uns die Bundesregierung einlädt!“ Besser wäre es nach seiner Ansicht gewesen, wenn Olaf Scholz (SPD) selbst beim Gipfeltreffen dabei wäre. Angesichts der vielen Krisenherde „bräuchte es die koordinierende Hand des Bundeskanzlers“. Nun werde man am nächsten Donnerstag mit Bundes-Innenministerin Nancy Faeser (SPD) vorlieb nehmen und versuchen, mit ihr auch über Geld zu reden – dabei hatte sie erst im Oktober bei einem Treffen mit den kommunalen Spitzen erklärt, für Finanzen nicht zuständig zu sein.

Allein Kiel hat nach Angaben von Oberbürgermeister Kämpfer im vergangenen Jahr ungedeckte Kosten von 15 Millionen Euro verzeichnet – unter anderem für überproportional hohe Krankenkosten, aber auch für Sicherheitsdienste. „Wir sind immer noch zu Solidarität und Humanität verpflichtet – völkerrechtlich und moralisch“, betont der SPD-Mann. Klar sei aber auch, dass diese Mittel im städtischen Haushalt für andere Aufgaben fehlten. Und dass die Lage nicht einfacher werde.

Flüchtlinge: Es fehlt in den Kommunen nicht nur an Geld, sondern auch an Wohnungen – und an Personal

Längst gehe es den Kommunen nicht mehr nur um Geld, sagt Sager, auch wenn das Milliardensummen seien. Mindestens ebenso nötig seien Lösungen, wo die vielen Menschen untergebracht werden sollen und wer sie betreut. In den zusätzlichen Wohnungen, die man zur Flüchtlingskrise 2015/16 im ganzen Norden geschaffen habe, lebten immer noch dieselben Menschen wie damals. In den Kindergärten und Schulen fehle es an Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften. Und dem Ehrenamt gehe die Puste aus.

Hinzu komme die aktuelle Entwicklung in der Türkei und in Syrien. „Das schreckliche Erdbeben wird eine größere Fluchtbewegung in Gang setzen“, sagt Sager und bestätigt damit Prognosen des Landes-Flüchtlingsrates. Umso wichtiger sei es, dass die Bundesregierung wesentlich mehr unternehme, um die EU-Außengrenzen zu schützen und mit Ländern wie der Türkei Vereinbarungen zu treffen. Seiner Ankündigung einer Rückführungsoffensive müsse der Kanzler Taten folgen lassen. „Die irreguläre Zuwanderung muss drastisch reduziert werden, sonst unterhöhlt sie das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat.“

Sozialministerin Touré fordert Ausbau von Integrationskursen

Nach Einschätzung des Kieler Sozialministeriums dürfte das mögliche Fluchtgeschehen aus der Türkei in der kommenden Woche Gesprächsthema sein. „Ich erwarte einen Flüchtlingsgipfel, der konstruktiv statt destruktiv ist“, sagt Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). „Es geht um Integration statt Restriktion.“ Nötig sei ein klarer Masterplan. „Der Bund muss sich klar dazu bekennen, seine Integrationskurse auszubauen“, fordert Touré. „Die Sprache zu lernen ist das A und O, um erfolgreich integriert werden zu können. Allein in Schleswig-Holstein fehlen derzeit fast 10 000 Plätze.“

Und was passiert, wenn mindestens noch einmal so viele Zuwanderer kommen wie im vergangenen Jahr? „Darauf hat niemand eine Antwort“, sagt Ulf Kämpfer. Zu erwarten seien Konflikte – und noch höhere Kosten als bisher.