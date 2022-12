Vor dem Jahreswechsel: Tipps für Silvester und Feuerwerk

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie ahnen es: In der Redaktion beschäftigt uns vor allem ein Thema! Der Jahreswechsel. Nach zwei Jahren Pause werden erstmals wieder Raketen und Böller in den Supermärkten zu kaufen sein. Veranstalter bereiten große Silvesterpartys in Kiel und Schleswig-Holstein vor. Die Polizei rechnet in der Nacht zu Neujahr mit einem hohen Einsatzaufkommen und setzt deshalb mehr Personal ein. Also eigentlich alles wie vor Corona! Auf KN-online.de bieten wir Ihnen einen umfassenden Service rund um Silvester und Neujahr! Sehen Sie selbst ...

Falls Sie noch dabei sind, das Jahr 2022 Revue passieren zu lassen: Wir hätten da was für Sie! Testen Sie Ihr Wissen in unserem großen Jahresrückblicksquiz. Das Mitmachen wird auch belohnt. Unter allen Teilnehmern verlosen wir neben einer Mini-Kreuzfahrt mit der Color-Line noch VIP-Tickets und mehr!

Im Vatikan wächst die Sorge um den emeritierten Papst Benedikt XVI.. Sein Gesundheitszustand soll sich in den vergangenen Stunden verschlechtert haben, teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Er sei „sehr krank“, erklärte Papst Franziskus. Mehr dazu hier:

Nach Angaben der Heinrich-Böll-Stiftung verzichten 80 Prozent der Gemeinden in Schleswig-Holstein auf Ausbaubeiträge, seit dies möglich ist. 20 Prozent bleiben dabei – auch Altenholz. Was Anwohner jetzt fordern. Zum Artikel.

