﻿Vor dem SPD-Landesparteitag: Midyatli muss vor ihrer Wiederwahl zittern

Schleswig-Holsteins SPD kommt an diesem Wochenende in Husum zum Landesparteitag zusammen. Zentrales Thema ist die Kommunalwahl 2023 – aus diesem Anlass wird am Sonntag Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Gewählt wird aber auch ein neuer Landesvorstand – mit ungewissem Ausgang.

Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin Serpil Midyatli stellt sich an diesem Sonnabend auf einem Landesparteitag in Husum zur Wiederwahl.

Husum. Schleswig-Holsteins SPD blickt mit Spannung nach Husum. Dort soll an diesem Wochenende im Messe- und Kongresszentrum ein zweitägiger Landesparteitag stattfinden, zu dem am Sonntag nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet wird, sondern am Sonnabend auch ein neuer Landesvorstand gewählt wird. Landeschefin Serpil Midyatli stellt sich den 220 Delegierten zur Wiederwahl. Auch wenn es bisher keine Gegenkandidatur gibt: Unangefochten ist die 47-Jährige deshalb noch lange nicht.

Mit lustvollem Schaudern erinnern sich in der SPD manche an den April 2003. Damals hatte ihre Partei landesweit zur Kommunalwahl gerade 13,1 Prozentpunkte eingebüßt und war auf 29,3 Prozent abgerutscht. Eine sichtlich entsetzte Ministerpräsidentin Heide Simonis war Zeugin, als auf einem Landesparteitag in Bad Segeberg nicht einmal die Hälfte der 137 Delegierten ihrem Landesparteichef Franz Thönnes ihre Stimme gab. Blamable 47 Prozent: Thönnes verzichtete auf einen zweiten Wahlgang und trat sofort zurück; zum Nachfolger wurde Claus Möller gewählt.

Zur Kommunalwahl 2018 holte die SPD landesweit nur noch 23,3 Prozent

Lange her? Von 29,3 Prozent bei den Kommunalwahlen können die Genossen im Jahr 2023 jedenfalls nur träumen. Vor fünf Jahren holte man zwischen Flensburg und Norderstedt nur noch 23,3 Prozent, und in der Partei unkt mancher, dass sich die Talfahrt fortsetzen könnte. Umso wichtiger sei in Husum eine möglichst breite Unterstützung für Landeschefin Midyatli – schon wegen der Außenwirkung, sagt einer, der es wohl mit der Kielerin meint. Der Parteitag solle vor allem dazu dienen, Kraft zur Kommunalwahl am 14. Mai 2023 zu schöpfen. „Wir brauchen ein starkes Ergebnis für Serpil in unseren Ortsvereinen und Kreisverbänden als Rückenwind.“

Dieser Auffassung dürfte sich nicht jeder anschließen. Die Niederlage zur Landtagswahl, bei der die Fraktion auf gerade mal zwölf Mandate zusammenschrumpfte und die stolze Partei auf Rang drei hinter CDU und Grünen landete, schmerzt auch an der Basis noch immer. Mindestens 80 Prozent müsse Midyatli an diesem Sonnabend erhalten, um unbeschadet aus der Wiederwahl herauszugehen. „Alles, was darunter liegt, muss mindestens zum Nachdenken führen“, sagt einer.

Kritik an Midyatli und dem SPD-Landesvorstand

Immer wieder ist in diesen Tagen der Vorwurf zu hören, dass es dem Landesvorstand nicht gelungen sei, den richtigen Ton zu treffen. Ja, Midyatli sei rundum sympathisch und könne auf Menschen zugehen. Aber wenn sie von der „Transformation auf Arbeiten, Leben und Gesellschaft“ spreche und davon, dass es Aufgabe der SPD sei, die Gesellschaft zusammenzuhalten, dann sei das inhaltlich zwar vollkommen richtig. „Aber ,Transformation’ ist nicht die Überschrift, mit der wir die Leute begeistern“, heißt es. „Es geht nicht um die Menschen, die ihr Auto an der Wallbox im Einfamilienhaus aufladen. Was ist mit denen im sozialen Wohnungsbau?“ Wenn schon kaum Platz für Kinderwagen und Rollatoren sei – „wo soll dann bitte noch ein Lastenfahrrad stehen, geschweige denn eine Ladestation?“

Einer, der seit Jahren kein Blatt vor den Mund nimmt, ist der Kieler Genosse Yves Christian Stübe. „Unsere Funktionärsriege ist sich selbst genug“, sagt er „Das ist ein bisschen wenig, oder?“ Er wünsche sich, dass seine Partei wieder Bodenhaftung bekomme und sich in den sozialen Milieus verankere. „Wir brauchen in der SPD wieder den gesamten gesellschaftlichen Mix und müssen eine Kultur etablieren, dass die Leute wieder Lust haben mitzumachen.“ Noch eines merkt Stübe an: Dass sich Midyatli den für die SPD vermeintlich unverlierbaren Wahlkreis Kiel-Ost gegriffen habe, ausgerechnet gegen eine CDU-Frau verlor, dann aber trotzdem nicht zurücktrat, halte er noch immer für ein starkes Stück.

Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer will Vize-Chef der SPD Schleswig-Holstein werden

An diesem Wochenende wird es zumindest im übrigen Landesvorstand personelle Veränderungen geben. Für die beiden stellvertretenden Chefposten bewirbt sich neben der Dithmarscher Kreistagsabgeordneten Tina Claussen auch der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. „Flop oder top: Für die schleswig-holsteinische SPD geht es in den kommenden Jahren wieder um sehr viel“, schreibt dieser in seinem Bewerbungsbrief an die Genossinnen und Genossen. „Die Sozialdemokrat*innen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen haben gezeigt: Im Norden sind für die SPD über 30 Prozent drin. Das muss auch unser Ziel sein.“

Parteistrategen skizzieren die nächsten Monate so: Midyatli soll vorerst weiter an der Spitze der Nord-SPD bleiben, um im Fall eines landesweit mageren Kommunalwahlergebnisses die Verantwortung zu übernehmen. Das sei sozusagen ihre ehrenvolle Aufgabe als Parteisoldatin. Unbelastet davon könne man anschließend einen neuen Parteichef aufbauen, der die SPD als Spitzenkandidat in die nächste Landtagswahl führt. Ob das tatsächlich Kämpfer ist, der in Kiel bereits zwei Direktwahlen gewonnen hat, dem aber auch Ambitionen in Berlin nachgesagt werden? Infrage käme auch Thomas Losse-Müller, der Oppositionsführer im Landtag. Genügend Gesprächsstoff für den Parteitag in Husum.