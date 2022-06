﻿Vor dieser Masche warnen die Sparkassen in Schleswig-Holstein

Ferienbeginn in NRW: Hier drohen Staus im Norden

Mit der Ferienzeit beginnt auch die Zeit der Staus. Der Ferienauftakt in NRW wird laut ADAC am Wochenende auch im Norden für viel Verkehr sorgen, der in den kommenden Wochen noch zunehmen dürfte. Der ADAC rechnet mit einem ähnlich staureichen Feriensommer wie vor Corona. Hier soll es eng werden.