Die Schuleingangsuntersuchung ist eigentlich verpflichtend. Doch in der Pandemie wurde das Personal in Gesundheitsämtern anderweitig gebraucht, sodass sie nur eingeschränkt lief. Noch immer schaffen viele Kreise und Städte in Schleswig-Holstein es nicht, alle angehenden Erstklässler zu untersuchen.

Kiel. Vor ihrer Einschulung sollen eigentlich alle Kinder in Schleswig-Holstein ärztlich standardisiert auf ihren Entwicklungsstand untersucht werden. Doch nur in Kiel, Ostholstein, Steinburg und im Herzogtum Lauenburg ist das beim vollständigen Jahrgang der Erstklässler, die Mitte August starten, passiert. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD hervor. Das ist fatal, weil Entwicklungsstörungen später aufgedeckt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kreis Plön wurden immerhin alle 1201 Kinder von Schularzthelfern angesehen und bei Auffälligkeiten ärztlich untersucht. Überall sonst wurden nur Kinder mit bekannten Entwicklungsstörungen oder Förderbedarf betrachtet.

In Neumünster waren das lediglich sieben Kinder. "Das entspricht einem Anteil von einem Prozent", sagt Sprecherin Janin-Susann Stolten. Im Vorjahr waren die Schuleingangsuntersuchungen dort ganz ausgefallen, weil die Beschäftigten des kinder- und jugendärztlichen Dienstes im Infektionsschutz eingesetzt waren. Grund für jetzige niedrige Quote sei die angespannte Personallage, freie Stellen in der Abteilung konnten nicht besetzt werden.

Van Heek: „Einige Kinder fallen durch die Maschen“

Bei der Untersuchung schauen Mediziner, ob ein Kind den Anforderungen des Schulalltags körperlich sowie seelisch gewachsen ist und ob Unterstützung nötig ist, sagt Ralf van Heek, Landesvorsitzender des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. „Außerdem werden wichtige Daten über die Kindergesundheit wie über Übergewicht gewonnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil die Pflicht zur Vorsorgeuntersuchung U9, die im Alter von fünf Jahren stattfindet, während der Pandemie ausgesetzt war, sei es umso kritischer, wenn auch die Schuleingangsuntersuchung ausbleibe. „Dann fallen einige Kinder – vor allem die aus sozial schwierigeren Umfeld – durch die Maschen. Dinge, wie sprachliche Störungen oder ein krummer Rücken, werden so erst viel später entdeckt.“

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erreicht mit 1500 untersuchten Kindern von 2500 eine Quote von 60 Prozent nach 20 Prozent im Vorjahr. „Infolge der Änderung der infektiologischen Situation konnte wieder flächendeckender, jedoch nicht vollständig untersucht werden“, so Gesundheitsamtsleiter Thomas Buchhold. Im Kreis Segeberg wurden 781 von 2500 Kindern untersucht, Ostholstein schaffte alle 1650 künftigen Erstklässler.

Mehr Sprachförderbedarf, mehr Übergewicht

Auch Kiel erreichte den kompletten Jahrgang von 2215 angehenden Grundschülern. Im Vorjahr waren es 39 Prozent. Der kinder- und jugendärztliche Dienst sei als erster Fachbereich vom Pandemieeinsatz freigestellt worden, um zu den Kernaufgaben zurückzukehren, so das Gesundheitsamt. Zudem sei früher als sonst mit besonders auffälligen Kindern begonnen worden.

Übereinstimmend berichten Gesundheitsämter von einer Zunahme an Sprachförderbedarf bei den Kindern. Grund sei, dass sie in der Pandemie weniger Zeit in der Kita verbracht haben. In Kiel wurde ein deutlicher Anstieg emotionaler Störungen und behandlungsbedürftiger Verhaltensauffälligkeiten beobachtet – häufig bei Kindern aus sozial schwächeren Familien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ostholstein meldet eine Zunahme von Adipositas. Die Entwicklung deckt sich mit einer aktuellen Studie der Barmer-Krankenkasse. Demnach leiden immer mehr Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein an krankhaftem Übergewicht.