﻿Vor Fehmarn: Bundespolizei beschattet Russlands neues U-Boot „Magadan“

Die Kräfte der Bundespolizei aus Neustadt hatten in den jüngsten fünf Tagen viel Arbeit. Ein halbes Dutzend russischer Kriegsschiffe passierte die Seewege von Rügen bis zur Kieler Bucht – darunter auch das modernste Diesel-U-Boot der russischen Marine auf erster Fahrt.

Kiel. Das U-Boot „Magadan“ ist das modernste Diesel-U-Boot der russischen Marine. Gebaut bei der Admiralitätswerft in St. Petersburg hat das 72 Meter lange Boot jetzt Einsatzreife erlangt und ist zu einer langen Reise aufgebrochen. Ziel ist der Pazifik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Magadan“ ist nach den Atom-U-Booten „Severodvinsk“ und „Vepr“ das dritte russische U-Boot, das derzeit die Seestreitkräfte von Dänemark, Schweden und Norwegen beschäftigt. Nach der großen Militärparade zum Tag der Marine hatten die U-Boote in der vergangenen Woche den finnischen Meerbusen verlassen und waren in die zentrale Ostsee ausgelaufen.

Die beiden Atom-U-Boote passierten am Wochenende Kadetrinne und Fehmarnbelt. Die neue "Magadan" brauchte etwas länger. Am Montagmorgen befand sich aber auch das 3000-Tonnen-Boot in der Kadetrinne. Dort wurde es bereits erwartet.

Neues russisches U-Boot „Magadan“: Dänische Patrouille ab Bornholm

Seit Bornholm hatte ein Patrouillenboot der dänische Marine die aufgetaucht fahrende „Magadan“ beschattet. Bei Rügen rückte auch das Einsatzschiff „Potsdam“ der Bundespolizei an das russische U-Boot heran. Bei Gedser übernahm auf deutscher Seite das Einsatzschiff „Eschwege“ und beschattete das U-Boot bei der Passage des Fehmarnbelts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Diese Maßnahme erfolgte im Rahmen der Seeraumüberwachung durch die Bundespolizei. Zwischenfälle gab es keine“, berichtet Torsten Tamm, Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, zu der auch der Direktionsbereich See mit den Einsatzschiffen in Neustadt gehört.

Die „Magadan“ wurde am 10. November 2021 in Dienst gestellt und hat ihre Erprobung bei der Baltischen Flotte Russlands im Frühjahr beendet. Es ist das dritte von sechs neuen U-Booten des „Projekts 636.3“ der russischen Marine für die Pazifikflotte in Waldiwostok.

Neues russisches U-Boot „Magadan“: Marschflugkörper als Bewaffnung

Die 73 Meter langen U-Boote haben einen dieselelektrischen Antrieb. Nach russischen Quellen können sie neben 18 Torpedos oder 24 Minen auch bis zu vier Marschflugkörper vom Typ „Kalibr“ als Bewaffnung mitführen. Vier der sechs zwischen 2014 bis 2016 in St. Petersburg für die Schwarzmeerflotte gebauten U-Boote dieses Typs beteiligen sich mit „Kalibr“-Flugkörpern auch am Beschuss ukrainischer Ziele.

Das Einsatzschiff "Eschwege" der Bundespolizei verfolgt das neue russische U-Boot "Magadan" im Fehmarnbelt. © Quelle: Frank Behling

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unklar ist noch, welchen Weg die „Magadan“ von der Ostsee nach Wladiwostok nimmt. Die beiden 2021 abgelieferten Schwesterboote fuhren durch den Suezkanal und den Indischen Ozean. Bei der „Magadan“ gilt auch die Abkürzung über den sibirischen Seeweg der Nordost-Passage für möglich. Durch den Klimawandel ist die Passage inzwischen im Spätsommer bereits fast eisfrei.

Nordost-Passage gilt als mögliche Abkürzung für das neue russische U-Boot

Die Nordost-Passage gilt mit nur knapp 7500 Seemeilen (rund 14 000 Kilometer) auch als Abkürzung gegenüber der Route durch den Suez-Kanal. Der Weg von St. Petersburg via Suez-Kanal ist 12 500 Seemeilen lang (rund 23 200 Kilometer). Da das U-Boot „Magadan“ vom neuen russischen Marineschlepper „Viktor Konetzky“ begleitet wird, könnte die Fahrt ins Nordmeer führen. Die „Viktor Konetzky“ ist für die Fahrt in vereisten Gewässern ausgerüstet.