﻿Experten in Kiel warnen vor gefährlichem Rausch-Mix

Kiel. Komasaufen – das Phänomen unter Jugendlichen hat zu Corona-Zeiten im Norden offenbar an Brisanz verloren. Das zumindest legen Zahlen der Krankenkasse DAK für Schleswig-Holstein nahe, das bestätigt auch die Uniklinik in Kiel. Doch inzwischen macht Experten wie Dr. Marcus Oliver Klein, Leitender Oberarzt der interdisziplinären Kinder-Notaufnahme am UKSH, ein anderer Trend Sorgen: der gefährliche Rausch-Mix aus Alkohol und anderen Drogen.

Während Pandemie weniger Komasäufer in SH stationär behandelt

Landesweit wurden laut DAK im Jahr 2021 genau 363 Jungen und Mädchen zwischen zehn und 19 Jahren stationär ausgenüchtert. 2020 waren es 422, 2019 noch 646 gewesen. Die Kasse beruft sich auf Zahlen des Statistischen Landesamts. Deutlicher Rückgang auch am UKSH in Kiel: Dort wurden in diesem Jahr bislang neun Mädchen und Jungen mit Alkoholvergiftung stationär behandelt, im Durchschnitt zwischen 14 und 17 Jahre alt, so Klein.

2022 hatte die Klinik 28, im Jahr davor ebenfalls 28, im ersten Pandemie-Jahr nur 25 junge Vollrausch-Patienten betreut. 2019 hingegen lag die Zahl noch bei 60. „Das zeigt klar, dass während der Pandemie nicht viel gefeiert wurde“, so der Arzt. Allerdings steigen die Fälle langsam wieder an, meint Klein.

Zwei junge Kieler, die bewusst mit Alkohol umgehen oder darauf verzichten, sind Paul Derner (20) und Vivien Spörl (18). Die Berufsschüler sind befreundet. „Für mich ist Alkohol persönlich so gar nichts“, sagt Paul Derner, „ich bin ganz gern Herr meiner Sinne.“ Viele seien früher beispielsweise am Vatertag losgezogen, mit Alkohol, das erlebe er inzwischen nicht mehr so stark. Er selbst wolle sich am Himmelfahrtstag mit Freunden treffen. Dabei gebe es aber keinen Druck zu trinken.

Paul Derner und Vivien Spörl aus Kiel sind befreundet und gehen nach eigenen Angaben in der Freizeit bewusst mit Alkohol um – oder lassen ihn ganz weg. © Quelle: Rieke Beckwermert

Vivien Spörl sagt: „Die eigenen Grenzen zu kennen, ist gut“. Bier, Cola-Korn oder Wodka-Mischungen mit Energydrinks – Saufen sei unter Jugendlichen schon ein Thema, meint sie.

Von „hochprozentigen Kalibern“ berichtet auch Stephan Neumann (40), Erzieher im „GuddyTreff“ in Kiel, dem offenen Guttempler-Jugendzentrum für junge Kieler zwischen zehn und 27 Jahren, das sich auch in der Suchtselbsthilfe engagiert. „Korn ist angesagt, Bier auch, aber eher die härteren Sachen.“ Offizielle Zahlen seien für ihn nur ein Teil der Wahrheit. Aus seiner Sicht ist das Trinkverhalten von Jugendlichen aktuell „sehr kritisch zu beobachten“.

Dabei muss es nicht immer der Trink-Exzess sein, um in der Klinik zu landen. Manchmal reichten schon zwei Gläser Sekt für einen Notfall, berichtet Klein. Da ist das Mädchen – zu wenig gegessen, zu Hause vorgeglüht –, das in der Schlange vor dem Club zusammenklappt. Da ist der Jugendliche, der bei der Grill-Party am Strand etwas „über den Durst“ trinkt und in die Ostsee springt. „Der Klassiker im Sommer“, erklärt Mediziner Klein, der Kreislauf versage dabei leicht. „Wenn dann niemand da ist, wird es lebensgefährlich.“

UKSH-Experte: Kombination von Alkohol und Cannabis wird zu Problem

Zunehmend rückt ein anderes Thema in der Kieler Kinder-Notaufnahme in den Fokus. Alkohol in Kombination mit anderen Drogen, besonders Cannabis, wird zum nächsten großen Problem. Davon ist Klein insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Legalisierung überzeugt.

Beides in Kombination sorge für eine noch größere Enthemmung, das Bewusstsein für Risiken sinke weiter. Durch den Rausch beider Drogen drohen ihm zufolge gesundheitliche Probleme: niedriger Blutdruck, Probleme mit dem Salz- und Wasserhaushalt, extreme Schläfrigkeit bis hin zur starken Agitiertheit. Selten, aber schon vorgekommen: Die Patienten hörten auf zu atmen, müssten intensiv überwacht werden. Für Klein ist der Trend ein Alarmsignal: „Das hatten wir früher in der Form nicht.“

Diese Entwicklung bestätigt Stephan Neumann: „Cannabis, auch in Kombination mit Alkohol, spielt vermehrt eine Rolle, teilweise schon bei 14-Jährigen.“ Er vermutet, dass das gerade am bevorstehenden Himmelfahrtstag zu beobachten sein wird.

