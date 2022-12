Vor Ort: Einblicke in die schwer beschädigte Holtenauer Hochbrücke

Wie sieht eigentlich der Schaden an der Holtenauer Hochbrücken aus? Dem sind drei Kollegen am Vormittag nachgegangen. Einblicke in die beschädigte Röhre finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wissen Sie, was das schönste an unserem Job ist? Dass wir an Orte kommen, die nicht für jeden frei zugänglich sind. Und wir Ihnen mit unserer Arbeit einen Einblick ermöglichen, so dass Sie mitreden können.

Bestes Beispiel dafür ist der Besuch in der Röhre unter den Holtenauer Hochbrücken. Dort, wo ein Spezialschiff am Mittwochmorgen mit einem Kranaufleger schwere Schäden angerichtet hat. Mit gravierenden Folgen für die Anwohnerinnen und Anwohner. Sie können seitdem nämlich nicht mehr auf direktem Weg mit dem Auto in die Innenstadt und zurück in den Kieler Norden.

Aber zurück in die Röhre: Meine Kollegen Kerstin Tietgen, Frank Behling und Frank Peter (siehe Bild des Tages weiter unten) haben sich am Vormittag den Schaden von Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen zeigen lassen - Clips davon finden Sie auf Instagram (kieler.nachrichten) und TikTok (@kieler_nachrichten). Gute Nachrichten konnten Sie leider nicht von der Unglücksstelle mitbringen. Die B503 bleibt erst einmal weiter für den Verkehr gesperrt. Mehr dazu erfahren Sie in den folgenden Storys:

Weitere Themen des Tages, wie das Ausscheiden des DFB-Teams aus der Fußball-WM in Katar oder eine Neuentwicklung aus Kiel, die Stromschmarotzer aufspürt, finden Sie im folgenden

Nachrichtenüberblick in Kürze:

Bild des Tages

Videoreporterin Kerstin Tietgen (v.l), Fotograf Frank Peter und Schiffsexperte Frank Behling begutachten für Sie den Schaden in der Röhre unterhalb der Holtenauer Hochbrücke. © Quelle: Kieler Nachrichten

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Service

