﻿Vorbild S-Bahn Hamburg: Fahren autonome Züge auch bald in Schleswig-Holstein?

In Hamburg verkehrt jetzt eine digitale S-Bahn, die theoretisch ohne Fahrer auskommen kann. Die Deutsche Bahn will diese Technik eines Tages auch in Schleswig-Holstein einsetzen. Doch die Sache hat auch Haken.

Kiel/Lübeck. Es war eine Deutschland-Premiere: Die erste vollautomatisch fahrende, digital gesteuerte S-Bahn wurde am Donnerstag in Hamburg auf der Linie S 2 in Betrieb genommen. Ein Lokführer sei aber trotzdem noch an Bord, hieß es. Bald schon könnten noch mehr dieser autonomen Bahnen fahren: 64 weitere Züge derselben Bauart mit der notwendigen digitalen Technik seien bestellt, sie sollen bis 2025 geliefert werden.

DB: Noch kein Zeitfenster

„Perspektivisch soll die Technik bundesweit im Regional- und Fernverkehr zum Einsatz kommen“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. „Also auch in Schleswig-Holstein.“ Zum Zeitfenster oder zu möglichen Strecken könnten allerdings noch keine Angaben gemacht werden. Fest stehe, dass die offene Schnittstelle diese Technologie für alle Zugtypen in Europa zugänglich mache. „Sie ist nicht nur für die S-Bahn Hamburg entwickelt worden.“

Pro Bahn: Probleme lösbar

Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn verweist auf die autonom fahrende U-Bahn in Nürnberg, die dort seit 2008 ohne Fahrer verkehrt. „Es funktioniert unfallfrei.“ Bei der S-Bahn sei die Lage noch etwas anders. Wie die Sache auf oberirdischen Strecken funktioniere, müsse erst noch getestet werden. Auf der besagten Hamburger Strecke gebe es keinen Bahnübergang. Auch diese Herausforderung lasse sich vermutlich jedoch lösen.

Eine autonom fahrende Bahn sei effizienter und energiesparender, meint Naumann. Insofern werde sich dies wohl durchsetzen. „Gerade, wenn man davon ausgeht, dass sich das Fahrgastaufkommen bis 2030 laut Zielvorgabe der Bahn verdoppeln soll.“ Dafür gebe es nämlich gar nicht genug Personal. Es sei also auch nicht davon auszugehen, dass die Lokführer arbeitslos würden. „Es gibt ohnehin zu wenige.“

Bis in Schleswig-Holstein die erste autonome Bahn fahre, werde es wohl noch dauern: Die derzeit für den Betrieb autonomer Bahnen erforderlichen geschlossenen Systeme von U-Bahnen oder S-Bahnen gebe es im Land noch nicht.

In den nächsten Jahren kein Thema

„Außerhalb von abgeschlossenen Systemen wie S-Bahn oder U-Bahn kann man dazu gegenwärtig keine seriösen Aussagen machen“, stellt auch Dennis Fiedel, Sprecher des Nahverkehrsverbundes von Nah.SH fest. „U- und S-Bahn gibt es in SH immer nur als Reststück der Hamburger Linien.“ Nah.SH gehe nicht davon aus, dass das Thema in den kommenden Jahren stark an Bedeutung gewinnen werde. „Im Vordergrund stehen erst einmal die Sanierung der Infrastruktur und die generelle Sicherstellung der Finanzierung.“

GdL: Lokführer unverzichtbar

Für die Lokführergewerkschaft GdL Nord dagegen ist eine Bahn ohne Lokführer nicht vorstellbar, wie der Bezirksvorsitzende Hartmut Petersen erklärt. Der Lokführer sei „unverzichtbar“. „Man braucht Kollegen, die die Strecke beobachten, die reagieren und eingreifen können.“ Aktuell würden sie von allen Schienenunternehmen dringend gesucht. Personalmangel sei auch der Grund, weshalb viele Züge ausfielen oder ihre Fahrzeiten nicht einhalten könnten. Das sei letztlich auf schlechtes Management zurückzuführen.

Oft verspäten sich Züge, weil der Lokführer sich verspätet. Den Lokführern geht es laut Petersen, besonders im Fernverkehr, nicht besser als den Fahrgästen: Sie kämen morgens mit einem Zug und sollten nachmittags einen anderen zurückfahren. „Die Dienstpläne sind zu eng getaktet. Sie schaffen es manchmal einfach nicht, den Anschlusszug rechtzeitig zu erreichen.“

DB: Lokführer weiter wichtig

Lokführer würden bei der DB weiterhin dringend gebraucht, ausgebildet und eingestellt, betont auch der DB-Sprecher. „Auch beim digitalen Betrieb bleiben sie an Bord, überwachen die Zugfahrt, können bei Störungen eingreifen und sind wichtige Ansprechpartner für die Fahrgäste.“ Ziel der neuen Digital-Technik sei es, mehr Kapazität auf bestehenden Gleisen zu schaffen und den Zugverkehr zuverlässiger sowie noch energieeffizienter zu machen.