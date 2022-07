Vorbilder, Sorgenkinder und Gewinner

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Navina Omilade kann für viele junge Frauen ein Vorbild werden. Weil sie ein Amt ausübt, in der Männer (noch) überrepräsentiert sind. Und sie nicht nur einer Quote wegen als Aufsichtsrätin von Holstein Kiel vorgeschlagen wurde, sondern weil sie den notwendigen Sachverstand mitbringt. Aktuell glänzt die Ex-Profifußballerin mit ihrem Wissen als Co-Kommentatorin bei der Frauen-Fußball-EM. Danach will sie mit ihrer frischen Art die Zukunft des Kieler Vereins mitgestalten. Mein Kollege Marco Nehmer hat mit Navina Omilade über ihren Weg gesprochen.

Groß ist die Freude in Rendsburg: In einer zweistufigen Online-Umfrage haben KN-Leserinnen und Leser das Eisstübchen am Kanal zur besten Eisdiele in Schleswig-Holstein gekürt. Glückwunsch an dieser Stelle an Jens Perna und sein Team!

Auch wenn es schön wäre - die Nachrichtenwelt besteht leider nicht nur aus Positivbeispielen. Das beste 9-Euro-Ticket nützt nichts, wenn immer wieder Züge ausfallen. So wie auf der Strecke von Kiel-Oppendorf zum Hauptbahnhof. Woran das liegt und ob es bald besser wird? Diesen Fragen ist Jonas Bickel nachgegangen.

Die wunderschönen Fenster werden demnächst den neuen Synagogenraum in der Waitzstraße in Kiel ins gute Licht setzen. © Quelle: Ulf Dahl

Einst diente das denkmalgeschützte Gebäude als Gemeinschaftshaus der studentischen Verbindung „Teutonia“ - nun wird es eine Synagoge der liberalen jüdischen Gemeinde in Kiel. Wie die Bauarbeiten voranschreiten und für wann die Eröffnung geplant ist, erfahren Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

