﻿Vorschlag aus Kiel: Fusion von Imland und Städtischem Krankenhaus

Das Städtische Krankenhaus in Kiel: Bereits jetzt arbeitet die Klinik im 6K-Verbund mit den Imland-Standorten in Rendsburg und Eckernförde zusammen. (Archivbild)

Kommt eine Fusion zwischen dem Städtischem Krankenhaus in Kiel und der finanziell angeschlagenen Imlandklinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde? Mitten in die Diskussion um die Imland-Insolvenz platzt ein solcher Vorschlag aus Kiel.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket