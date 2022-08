﻿Vorstoß gegen die Kostenexplosion in der Pflege aus Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) wagt einen Vorstoß gegen die Kostenexplosion in der Pflege. Sie führt eine Länderinitiative mit konkreten Vorschlägen an, damit die Tariftreuepflicht in der Branche ab September nicht komplett von den Pflegebedürftigen bezahlt werden muss.

Kiel. In letzter Minute ein Vorstoß aus Kiel: Kurz bevor etliche Senioren in Schleswig-Holstein mit enorm steigenden Rechnungen für die Betreuung im Pflegeheim konfrontiert werden, legt Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) einen Vorschlag vor, um die Belastungen zu begrenzen. Sie führt eine Länderinitiative an, die zu höheren Zahlungen der Pflegekassen führen soll. Pflegebedürftige könnten so Hunderte Euro monatlich sparen.

„Die Situation in der Pflege ist äußerst angespannt. Viele Einrichtungen können kaum noch auskömmlich wirtschaften, viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind nicht mehr in der Lage, ihre Pflegeleistungen zu finanzieren“, so Touré. Tatsächlich warnen Pflegekassen, Heime und ambulante Dienste seit Monaten vor immensen Kostensteigerungen ab September. Dann erhalten Pflegekräfte gesetzlich vorgeschrieben mehr Geld. Die Kassenanteile bleiben aber gleich, sodass die zusätzlichen Kosten an die Pflegebedürftigen weitergereicht werden.

Tarifbindung für Pflegebeschäftigte zum 1. September sorgt für hohe Kosten

„Mit den aktuellen allgemeinen Kostensteigerungen aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und den Folgen der Tarifbindung für Pflegebeschäftigte zum 1. September haben wir einen Punkt erreicht, an dem Bund und Länder jetzt dringend gemeinsam handeln und helfen müssen. Pflege ist für alle da und muss bezahlbar bleiben“, teilt die Ministerin mit. Sie habe daher federführend gemeinsam mit Niedersachsen einen Antrag in die Arbeits- und Sozialministerkonferenz eingebracht.

Darin geht es um schnelle finanzielle Hilfe und Entlastungsmechanismen durch den Bund. Die Beratungen darüber sollen kurzfristig im Umlaufverfahren noch vor der eigentlichen Konferenz im Oktober erfolgen. „Ich hoffe auf eine deutliche Zustimmung und ein breites Signal an den Bund, jetzt kurzfristig für finanzielle Entlastung im Pflegebereich zu sorgen“, so Touré.

Die Ministerin schlägt konkret vor, die Leistungszuschläge zu den von den Pflegebedürftigen zu zahlenden Eigenanteilen deutlich anzuheben. Diese Zuschläge durch die Pflegekassen waren Anfang des Jahres eingeführt worden, um die Kostensteigerungen durch die Tariftreue abzufedern. Sie orientieren sich an der Dauer des Heimaufenthalts. In den ersten zwölf Monaten werden fünf Prozent des Pflege-Eigenanteils übernommen. Der Anteil steigt im zweiten Jahr auf 25 und im dritten Jahr auf 45 Prozent. Ab dem vierten Jahr werden 70 Prozent übernommen.

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Touré fordert höhere Leistungszuschläge

Sozialverbände hatten die Staffelung besonders für die erste Zeit als viel zu gering kritisiert. Den Ball nimmt Touré nun auf. Ihrem Vorschlag zufolge sollen es im ersten Jahr bereits 25 Prozent sein. Zudem strebt sie nur noch zwei weitere Stufen an, und zwar im zweiten Jahr 50 Prozent und ab dem dritten Jahr 70 Prozent.

„Viele Pflegebedürftige erhalten in diesen Tagen Bescheide, wonach sie künftig einen deutlich höheren Eigenanteil für ihre in Anspruch genommenen Pflegeleistungen erbringen sollen. Die finanzielle Mehrbelastung ist teilweise dramatisch und muss dringend durch die Erhöhung des Zuschlags insbesondere im ersten Pflegejahr abgemildert werden“, so Touré. „Der Vorschlag der Ministerin ist auf jeden Fall ein guter Schritt“, sagt Eva El Samadoni, Chefin des Kieler Stadtklosters, das mehrere Betreuungseinrichtungen betreibt.

Der höhere Zuschlag werde die Steigerungen für die Bewohner „nicht ganz auffangen“, aber deutlich mildern. Nach derzeitigem Stand geht El Samadoni von einem künftigen durchschnittlichen Pflege-Eigenanteil über alle Stadtkloster-Häuser von 1290 Euro monatlich aus. Diese Summe ist zumindest bei der Pflegekasse beantragt und liegt um 550 Euro höher als bisher. Um das auszugleichen, „müsste der Leistungszuschlag bei 35 bis 40 Prozent liegen“, so El Samadoni.

Pflegebedürftige würden Hunderte Euro monatlich sparen

Bei einem Zuschlag von fünf Prozent bleiben 1225,50 Euro zu zahlen, während es bei 25 Prozent nur noch 967,50 Euro wären. Der Bewohner in diesem Beispiel hätte also 258 Euro pro Monat von dem Touré-Vorschlag. Im zweiten Jahr wären nur noch 645 Euro und ab dem dritten 387 Euro zu zahlen. Hinzu kommen jeweils jedoch die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen, sodass selbst beim 70-Prozent-Zuschuss noch immer gut 2000 Euro auf der Endrechnung stehen würden.

Aminata Touré fordert zudem, das Pflegegeld und den Entlastungsbetrag rückwirkend zum 1. Januar um mindestens fünf Prozent anzuheben. Außerdem sollen die Pflegesachleistungen in der ambulanten Pflege und die Leistungsbeträge in der teilstationären Pflege und der Kurzzeitpflege ab 2023 an die außerordentliche Lohnentwicklung und die Inflation angepasst werden, um die sprunghaften Kostensteigerungen zu mildern.