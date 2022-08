Was ist da los im Landesfunkhaus in Kiel? Nach dem RBB sieht sich nun auch der NDR schweren Vorwürfen ausgesetzt. Zu scharfe Kritik an der Landesregierung sei nicht erwünscht, heißt es. In der Redaktion gebe es „eine Art Pressesprecher der Ministerien“. Der NDR weist die Kritik zurück. Doch die Landespolitik ist alarmiert.

Zu scharfe Kritik an der Landesregierung nicht erwünscht? Im NDR-Funkhaus in Kiel herrscht Unruhe.

Kiel. Das imposante Funkhaus im Herzen der Landeshauptstadt ist geradezu ein Symbol für die Ruhe und Kraft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Doch am Donnerstag dürfte es dort gebebt haben. Denn nach dem Skandal um die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg kommt es jetzt für den Norddeutschen Rundfunk knüppeldick.

Wieder ist es ein Artikel auf „Business Insider“, in dem schwere Vorwürfe erhoben werden. Diesmal geht es aber nicht um die Verschwendung von Rundfunkgebühren oder zu hohe Gehälter, sondern – fast noch schlimmer – um Zweifel an der journalistischen Unabhängigkeit. Zumindest in Teilen wird dem NDR eine zu große Nähe zur Landesregierung unterstellt.

Die Nachrichtenseite „Business Insider“, die zum Springer-Konzern gehört, präsentiert dafür Zitate aus einem internen Bericht des Redaktionsausschusses aus dem Jahr 2021, der sich mit den Beschwerden von freien und festen Journalisten auseinandergesetzt hatte. Die Landespolitik ruft nach lückenloser Aufklärung.

Vorwurf gegen den NDR: „Politischer Filter“

Neun Mitarbeiter aus dem Kieler Funkhaus sollen sich dem Bericht zufolge in den vergangenen zwei Jahren persönlich an den Ausschuss gewandt haben, der als Anlaufstelle für interne Beschwerden dient. Die Vorwürfe haben es in sich. Die Berichterstattung werde „teilweise verhindert und kritische Informationen heruntergespielt“, heißt es. Von einem „politischen Filter“ und einem „Klima der Angst“ ist die Rede. Führungskräfte würden wie „eine Art Pressesprecher der Ministerien“ agieren.

Unruhe beim NDR: Der Fall Grote war der Stein des Anstoßes

Die Geschichte ins Rollen brachte der Fall des ehemaligen CDU-Innenministers Hans-Joachim Grote, der am 28. April 2020 auf Drängen von Ministerpräsident Daniel Günther zurücktrat. Grote war im Zuge der Rocker-Affäre in die Kritik geraten. Dabei ging es um private Chat-Protokolle, die Ermittler nach einer Razzia auf dem Handy eines Polizeigewerkschafters gefunden hatten. Der Polizeibeamte, der wegen der Weitergabe von internen Informationen an Journalisten derzeit vor Gericht steht, spielte auch als scharfer Kritiker der Polizeiführung eine Rolle.

Brisant für Grote: Die Chat-Protokolle legten den Verdacht nahe, dass der Minister selbst enge Kontakte zum Polizeigewerkschafter sowie zum Polizeireporter hatte. Günther konfrontierte seinen Parteifreund damit und erklärte später, der Innenminister habe ihn belogen. Genau das bestritt Grote vehement.

Der NDR wollte kein Interview mit Grote

Auch der NDR berichtete über die Querelen in der Landesregierung. Doch nicht jeder war mit dem gesendeten Beitrag am Ende zufrieden. Ein Journalist, der von der Abteilung „Politik und Recherche“ den Auftrag erhalten hatte, Stellungnahmen vom Ex-Minister einzuholen, beklagte später gegenüber dem Redaktionsausschuss, dass die Politikchefin direkte Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten entfernte. Ein Interview, das der Journalist daraufhin mit Grote über die Hintergründe seines Rücktritts führen wollte, wurde komplett abgelehnt.

Ex-Polizeigewerkschafter: Noch kein Urteil Im Prozess gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen vor dem Lübecker Landgericht wird frühestens Anfang Oktober ein Urteil fallen. Anstatt der erwarteten Plädoyers stellte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag überraschend 16 Beweisanträge, die die Vorwürfe gegen Nommensen untermauern sollen. Die Staatsanwälte zitierten dabei umfassend aus den Chat-Protokollen, die nach einer Razzia 2019 auf dem Smartphone des Polizeibeamten gesichert worden waren. Nommensen wird vorgeworfen, interne Informationen an den damaligen Polizeireporter der Kieler Nachrichten weitergegeben zu haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft beweisen die Chats, dass es dem Angeklagten darum gegangen sei, der von ihm „geschmähten Polizeiführung“ zu schaden. Nommensen war im Zuge der Rocker-Affäre in den Fokus der Ermittler geraten. Im Juni hatte er vor Gericht die Vorwürfe gestanden und sein Verhalten bedauert. Die Verhandlung soll jetzt am 31. August fortgesetzt werden. Ein Urteil soll am 7. Oktober verkündet werden.

Kein Einzelfall, wenn man dem Bericht der Beschwerdestelle Glauben schenkt. Auch die anderen Mitarbeiter brachten demnach Klagen über das Klima in der Redaktion vor und berichteten, dass aus ihrer Sicht die notwendige Distanz zur Landesregierung fehle. So sei teilweise nicht vom Ministerpräsidenten Daniel Günther oder seinem – damaligen – Stellvertreter Heiner Garg gesprochen worden, sondern vertraulich von Daniel oder Heiner.

Sender unter Druck: NDR weist die Vorwürfe zurück

Der NDR reagierte unmittelbar nach der Veröffentlichung des Artikels auf „Business Insider“ mit einer umfassenden Stellungnahme. Den Vorwurf, es gäbe einen „politischen Filter“, wies der Sender kategorisch zurück. Die Berichterstattung sei „unvoreingenommen und unabhängig“. Die Programmverantwortlichen könnten auch kein „Klima der Angst“ feststellen.

Zum Fall Grote hieß es, der Vorgang sei „aufgearbeitet und abgeschlossen“. Hätte das Interview geführt werden müssen? Aus Sicht des NDR handelt es sich um eine „unterschiedliche journalistische Bewertung“. Dies halte man für einen „üblichen, normalen Vorgang im redaktionellen Tagesgeschäft“.

Vorwürfe gegen den NDR haben politisches Nachspiel

Ausgestanden ist die Sache damit nicht. Die Oppositionsparteien SPD, FDP und SSW forderten einmütig Aufklärung. Die Liberalen wollen das Thema in der nächsten Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses auf die Tagesordnung nehmen. Dann soll auch der Direktor des Landesfunkhauses, Volker Thormählen, dazu gehört werden. Der SSW erwartet auch Aufklärung von der Landesregierung, „um die sich die Vorwürfe maßgeblich zu ranken scheinen“. Fraktionschef Lars Harms erklärte dazu: „Das Letzte, was wir in diesen Zeiten gebrauchen können, sind ungeklärte Vorwürfe der Manipulation, Kungelei, Einschüchterung und einseitigen politischen Berichterstattung.“