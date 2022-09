﻿Vorwürfe gegen den NDR in Kiel: SOS aus dem Landesfunkhaus

Kiel. Das Bild wirkt verheerend: Nach dem Untreue-Skandal um RBB-Intendantin Patricia Schlesinger rutscht das nächste Mitglied der ARD-Familie in die Krise. Und dieses Mal treffen die Vorwürfe ins Mark der Existenzberechtigung öffentlich-rechtlicher Medien: Die unabhängige Berichterstattung, für die wir uns die beitragsfinanzierten Sender und Redaktionen überhaupt leisten, ist im Kieler Landesfunkhaus womöglich systematisch behindert worden.

Vorwürfe gegen den NDR in Kiel: Hat die nächsthöhere Instanz nicht hingeschaut?

Drei Führungskräfte haben sich bereits aus der Schusslinie begeben, um „die Aufarbeitung nicht zu behindern“. An ihrer Stelle führt jetzt die zweite Reihe die Geschicke des NDR in Schleswig-Holstein. Aktionen wie die Gruppendarbietung der Redaktion im Schleswig-Holstein-Magazin am Mittwochabend zeigen die Verzweiflung der Zurückgelassenen: Wie sollen sie den Scherbenhaufen wieder zu einer Vase zusammenkleben, aus der nicht an allen Seiten das Wasser rinnt?

Es wäre jetzt schön einfach, die erhobenen Vorwürfe als übertriebene Attacke frustrierter Ex-Mitarbeiter zu verbuchen – wären da nicht die bestürzend deutlichen Belege, dass sich alles weitgehend so zugetragen hat wie behauptet.

Der bloße Anschein, dass der Landesfunkhausdirektor die Berichterstattung über den Fall Grote aus privaten Gründen beeinflusst habe könnte, ist schon fatal. Aber selbst wenn das nicht restlos belegt würde, fragt man sich, warum die nächsthöhere Instanz nie genauer nach Kiel geschaut hat.

Immerhin ist der Vorgang um Thormählens Konflikt mit seinem damaligen Mitarbeiter Patrik Baab vor dem Arbeitsgericht gelandet. War das der NDR-Intendanz nicht Anlass genug, mal nachzufragen? Oder wurde es dort achselzuckend als normales Knirschen im Tagesbetrieb abgetan?

Das Kieler Landesfunkhaus des NDR ist längst selbst zur Institution geworden

Die Abwägung, ob und wie über einen Vorgang berichtet wird, ist manchmal nicht leicht. Das betrifft nicht nur den NDR. Auch privatwirtschaftlich finanzierte Medien wie die Kieler Nachrichten bewegen sich nicht im luftleeren Raum, sondern agieren in einem Geflecht von Beziehungen, Ansprüchen, geschäftlichen und privaten Verbindungen.

Die Kunst besteht darin, wach zu bleiben für erste Anzeichen von zu viel Nähe zu Personen, Institutionen, zur Macht und früh genug gegenzusteuern. Vermutlich liegt hierin ein Teil der Erklärung für das NDR-Problem: Das Landesfunkhaus ist längst selbst zur Institution geworden und hat es sich im Gefüge der Player im nördlichsten Bundesland am ihm zugebilligten Platz gemütlich gemacht.

Jetzt geht plötzlich ein unangenehmer Ruck durch die Komfortzone, denn die NDR-Finanziers – also wir alle – wollen wissen, was sie eigentlich bekommen für ihr Geld. Jedenfalls nicht das, was sie bestellt haben, so viel lässt sich jetzt schon sagen.