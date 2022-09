Das Landesfunkhaus des NDR in Kiel.

Kiel. Der NDR in Kiel kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Jetzt schreibt der „Stern“ erneut über die Vorwürfe, der Sender habe allzu gefällig über die Landesregierung und Landesbehörden berichtet.

Da ist etwa die offizielle Anfrage eines NDR-Politik-Journalisten 2017 an die Landespolizei. Landespolizeidirektor Ralf Höhs steht da gerade im Brennpunkt der „Rocker-Affäre“ des Landeskriminalamtes. Auch der NDR hatte bereits darüber berichtet.

Beschwerden aus der Polizeiführung

Eine Antwort auf diese Anfrage aber bekommt der NDR-Redakteur nicht mehr. Stattdessen habe ihn NDR-Funkhausdirektor Volker Thormählen zu sich zitiert, so hat es der Redakteur in einem Vermerk festgehalten. Höhs sei ein guter Bekannter von ihm, habe Thormählen in dem Gespräch erklärt.

Und Höhs habe sich über die Berichterstattung des NDR zur Affäre beschwert. Ein hoher Beamter des Innenministeriums ebenfalls. Und nun solle er, der Redakteur, in der weiteren Berichterstattung „das ganze Bild zeigen“ – also, so lässt es sich laut „Stern“ lesen, auch im Sinne der Landesregierung berichten.

Die Polizeiführung gefragt, der NDR-Funkhauschef antwortet

„Der Skandal in einem Satz zusammengefasst: Ein NDR-Boss antwortet anstelle der Polizei und der Innenbehörden, die gerade in einem Justizskandal verstrickt sind“, schreibt der „Stern“.

Bislang handelt es sich bei den Vorwürfen nur um die Darstellung des betroffenen NDR-Journalisten. Das Landesfunkhaus weist einzelne Vorwürfe bereits zurück, hat eine eigene Untersuchung angekündigt.

Hat Höhs seinen Vorstoß mit dem Ministerium abgestimmt?

Sollte es sich so zugetragen haben, stünde allerdings die Frage im Raum, ob Höhs seinen Vorstoß mit der politischen Führung der Innenbehörde abgestimmt hat. Im Kieler Innenministerium lässt sich auf LN-Anfrage zumindest auf die Schnelle offenbar kein Schriftverkehr in dieser Sache finden. Regierungssprecher Peter Höver ist sich sicher: Eine Abstimmung des Vorstoßes mit der Pressestelle der Staatskanzlei hat es in so einer Sache nicht gegeben.

Der Ministerpräsident will sich nicht äußern

Es sei jetzt Sache des NDR und seiner Gremien, diesen und die anderen Vorwürfe aufzuklären, sagt Höver. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther werden sich dazu nicht äußern.

Der FDP-Innenpolitiker Bernd Buchholz hält es zwar für nicht ungewöhnlich, dass sich von kritischen Recherchen Betroffene an die Chefetage eines Senders oder einer Zeitung wenden. Wie dann beim NDR damit umgegangen worden sei, müsse aber aufgeklärt werden. Der NDR müsse die Ergebnisse seiner internen Untersuchungen dazu dann auch veröffentlichen.

Der Rundfunkrat will eine Kanzlei hinzuziehen

Tatsächlich habe die NDR-Spitze bereits ein Team externer Journalisten damit beauftragt, herauszufinden, was im Funkhaus passiert ist, hatte Vize-Funkhauschefin Bettina Freitag am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags berichtet. Der Landesrundfunkrat will die Vorgänge ebenfalls untersuchen und dazu eine unabhängige Anwaltskanzlei hinzuziehen.

SPD-Oppositionsführer Thomas Losse-Müller ist in große Sorge um den NDR. „Es gibt eine Vielzahl an schwerwiegenden Vorwürfen“, sagt der Sozialdemokrat. Diese müssten nun vom Landesrundfunkrat und der Intendanz untersucht und aufgeklärt werden. Dabei gehe es nicht nur um Einzelfälle, sondern um eine „Kulturfrage“ – die Frage nämlich, „welches politische Klima in Teilen des Kieler Funkhauses geherrscht hat“, sagt Losse-Müller.