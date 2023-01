VR Classics in Neumünster: 2x2 Karten für das Reitturnier zu gewinnen

Jessica von Bredow-Werndl und TSF Dalera BB waren im Februar 2022 das Siegerpaar in Neumünster.

Das Reitturnier VR Classics in Neumünster gehört definitiv zu den Höhepunkten der Reitsportszene in Schleswig-Holstein. In diesem Jahr findet es vom 16. bis 19. Februar statt. Sie möchten dabei sein? Dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel. Wir verlosen 2x2 Tribünenkarten.