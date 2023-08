Einlass-Stopp beim Wacken Open Air: Diese Rechte haben Festival-Besucher

Lübeck. Frust bei Metal-Fans: Am Mittwoch (2. August) um elf Uhr soll das Wacken Open Air durch eine lokale Feuerwehrkapelle offiziell eröffnet werden – doch viele Besucher dürfen nicht auf das Gelände des Festivals. Dauerregen hat das Festivalgelände in Wacken in ein Schlammfeld verwandelt. Die Veranstalter haben einen Einlass-Stopp für Besucher verhängt. Wer sich noch auf dem Weg zum Festival befindet, soll die Anreise unverzüglich abbrechen – viele Festival-Besucher sind wütend. Was ist nun mit den rund 300 Euro, die Fans für die Tickets bezahlt haben? Und was ist mit den Kosten für Anreise und Übernachtung?

Verbraucherzentrale SH: Wacken-Tickets sollten erstattet werden

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (VZSH) macht den Metal-Fans, die ein Ticket haben, aber nicht auf das Gelände des Festivals gelassen werden, Mut. „Findet das Festival nicht vollständig statt, muss auch nicht voll gezahlt werden. Das gilt grundsätzlich auch bei Unwetter oder einer entzogenen Genehmigung des Veranstalters“, so Kerstin Heidt, Rechtsexpertin bei der VZSH. Die Begründung: Mit dem Ticketkauf habe man einen Vertrag mit dem Veranstalter geschlossen, juristisches Stichwort sei hier die „Leistungspflicht zur Erbringung der Veranstaltung“.

Ist der Veranstalter Schuld an dem Ausfall, weil etwa notwendige Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden können, hat er laut VZSH gegebenenfalls auch Schäden zu ersetzen, die beim Kartenkäufer entstanden sind. Das können etwa die Kosten für ein gebuchtes Hotelzimmer und bereits bezahlte Fahrtkosten sein. Wie viel Betroffene fordern können, richtet sich nach dem Einzelfall.

Unwetter: Keine Erstattung von Fahrt- und Übernachtungskosten

Fällt das Konzert allerdings aufgrund eines Unwetters aus oder wird verschoben, sind laut VZSH in aller Regel keine Schadensersatzansprüche über den Ticketpreis hinaus geltend zu machen. Damit bleiben Verbraucher in der Regel auf den Kosten für Unterkunft und Anfahrt sitzen. Das wäre besonders ärgerlich für Wacken-Besucher aus dem Ausland, die mit dem Flugzeug angereist sind und nun das Festival-Gelände nicht betreten dürfen – oder sogar noch am Hamburger Flughafen festsitzen.

Schlammschlacht in Wacken: Autos werden mit Hilfe eines Traktors auf das Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken durch den Schlamm gezogen. Laut Wacken-Veranstalter ist selbst eine Abreise aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen aktuell nicht möglich. © Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Erstattung der Tickets: Das sagen die Wacken-Veranstalter

Auf der Internetseite des Wacken-Festivals können sich Betroffene über den Anreise-Stopp und dessen Auswirkungen informieren – aber schlau wird man bezüglich der Erstattung der Tickets noch nicht (Stand 1. August, 1 Uhr). Wie die Erstattung der ungenutzten Tickets funktioniert und ob man sie auf das nächste Jahr umschreiben lassen kann, beantworten die Veranstalter mit: „Weitere Informationen zu dem Umgang mit euren Tickets klären wir gerade und werden sie so schnell wie möglich bekanntgeben.“

Allen Wacken-Fans, die mit Fahrzeugen auf dem Weg zum Festival sind, wird geraten, die Anreise abzubrechen. Auch wenn sich das Wetter ändern sollte, soll sich auch am Freitag oder Sonnabend niemand auf den Weg zum Festival machen. Ob das Programm tatsächlich wie geplant stattfinden soll oder ob es zu Änderungen kommen wird, steht auch noch in den Sternen. „Derzeit entscheiden wir tagesaktuell gemeinsam mit den örtlichen Behörden, wie wir das Programm bestmöglich gestalten können.“