Anreise-Stopp zum Wacken Open Air: „Seht von weiteren Anreisen grundsätzlich ab“

Wacken. Während die Vorbereitungen für das am Mittwoch startende Metal-Festival auf Hochtouren laufen, wird die Anreise zum Wacken Open Air (WOA) jäh ausgebremst: Wie die Veranstalter am Montag mitteilen, seien die Camping-Areale aufgrund starken Regens derzeit unpassierbar. Und auch am Dienstag bitten die Veranstalter darum, mit der Anreise weiter zu warten.

„Bitte stoppt eure Anreise und sucht da, wo ihr seid, einen geeigneten Warteplatz, bis wir euch darüber informieren können, dass sich die Situation verbessert hat“, teilen die Veranstalter am Montag in einem Statement auf der Wacken-Open-Air-Webseite mit. Am Dienstagmittag erneuerten sie diese Aufforderung: Der Anreise-Stopp müsse leider bestehen bleiben. „Seht aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation von weiteren Anreisen grundsätzlich ab“, teilten die Veranstalter in einem Statement mit. „Wir entscheiden von Stunde zu Stunde und bitten um euer Verständnis für die äußerst schwierige Lage.“ Sie entschuldigten sich auch für die verzögerten Informationen, die erst am Dienstagmittag verbreitet wurden.

Zahlreiche WOA-Besucher, die bereits auf dem Weg waren, haben deshalb außerhalb des Festival-Geländes übernachtet. Zur Verfügung standen der Parkplatz Rot am Volksparkstadion Hamburg (Abfahrt Volkspark, Adresse: Hellgrundweg 45B, 22525 Hamburg), der Flugplatz Hungriger Wolf (Heeresfliegerstraße 16, 25551 Hohenlockstedt) und der Hagebaumarkt-Parkplatz in Itzehoe.

Autos müssen mit Traktoren aus das WOA-Campinggelände geschleppt werden

Die Straßen rund um Wacken waren auch am Dienstagvormittag mit Autos verstopft. „Wir stehen selbst im Stau“, so eine Polizeisprecherin. Die Anwohner unterstützten die Besucher, hätten Stellplätze angeboten und Autos mit Treckern auf das Gelände geschleppt.

Die Veranstalter schilderten die Situation am Dienstagmittag ähnlich: Aktuell würden die Fahrzeuge auf das Gelände gebracht, die bereits im Stau stünden oder auf externen Flächen geparkt hätten. Jedes Fahrzeug müsse einzeln mit einem Traktor an seinen Platz auf dem Camping-Gelände gebracht werden. Die Traktoren seien Tag und Nacht im Einsatz. Aufgrund der schlechten Bedingungen könnten die Areale aber nicht in ausreichender Geschwindigkeit belegt werden.

Wacken Open Air: Veranstalter wollen sich nicht unterkriegen lassen

Bis jetzt lassen sich die Veranstalter dennoch nicht vom Regen unterkriegen. Auf Englisch schrieben sie: „We are wet, we are wild, we are not gonna let our pommesgabel häng down.“ („Wir sind nass, wild und lassen die Pommesgabel nicht hängen.“). Und weiter: „We will make this festival the most memorable ever – in a good way“. („Wir werden das Festival zu einem machen, das für immer in Erinnerung bleiben wird – in einem guten Sinne“)





Wacken Open Air: Plätze auf Camping-Gelände sparsam nutzen

Wer bereits auf dem Camping-Gelände angekommen ist, soll den verfügbaren Platz sparsam nutzen. Der Regen könne dazu führen, dass auch in den kommenden Tagen nicht alle geplanten Campingflächen zur Verfügung stehen, weil Wasser auf manchen Flächen stehen bleibe.

„Wir bitten euch, rückt zusammen“, sagt Jensen in dem Video, der gemeinsam mit Hübner aber auch Optimismus verbreitet. Der Regen lasse nach und es gebe weder Blitz noch Donner. „Schlamm kann auch gut wärmen“, so Hübner scherzend.





Polizei regelt Verkehr zum Wacken Open Air

Am Dienstag sprach die Polizei von einem Verkehrschaos bei der Anreise. Die Wartezeiten für die Anreisenden seien extrem lange. Die Polizei musste bereits festgefahrene Fahrzeuge freischieben, beim Zeltaufbau helfen und frierende sowie nassgeregnete Festival-Besucher versorgen. Für einen Gast aus Nordrhein-Westfalen ist das WOA bereits zu Ende – er hatte mit 2,14 Promille die Anweisungen eines Security-Mitarbeiters nicht befolgt und ihm mit einem Schlag leicht verletzt. Er darf sich nur noch auf den Campingflächen aufhalten, sein Festival-Bändchen musste er abgeben.

Aufgrund des Staus brach am Montag auch das Hauptzollamt Kiel zunächst seine Arbeit ab. „Wir haben ja in Nienbüttel gestanden, das ist ungefähr drei Kilometer vor Wacken, und konnten aus dem fließenden Verkehr nicht kontrollieren, weil es keinen fließenden Verkehr gab“, erklärte Sprecherin Gabriele Oder. Über Stunden hätten sie dieselben Fahrzeuge vor Augen gehabt und daher nur ein paar Kontrollen bei den anreisenden Metal-Fans machen können.

Meteorologe macht keine Hoffnung auf gutes Wetter in Wacken

Unterdessen machte der Deutsche Wetterdienst Veranstaltern und Fans des Metal-Festivals keine Hoffnung auf Trockenheit. „Es bleibt äußerst unbeständig“, sagte Meteorologe Thore Hansen am Dienstag. „Ein Hochdruckgebiet ist nicht in Sicht.“ Bis Mitternacht sei mit einer Regenmenge von rund 10 Litern je Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zu rechnen.

Eine ähnliche Regenmenge werde für Mittwoch erwartet, mit Schwerpunkt am Abend. Dann könnte es auch Gewitter mit Sturmböen geben. Für Donnerstag werden bei sehr wechselhaftem Wetter wieder zehn bis 15 Liter Regen je Quadratmeter erwartet. „Das ist eine ganze Menge“, sagte Hansen auch mit Blick auf die Niederschläge, die bereits in den vergangenen Tagen gefallen sind und die Böden aufgeweicht haben. Erst für Freitag ist der Vorhersage zufolge eine kleine Wetterbesserung in Sicht. Einzelne Schauer seien aber weiter möglich.

Erst am Montagmorgen hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet. Montag und Dienstag gelten als Anreisetage für das Wacken Open Air. Das Festival ist mit 85 000 Besucherinnen und Besuchern erneut ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.

