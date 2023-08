Wacken versinkt im Schlamm: Anreisende müssen sich weiter gedulden

Wacken. Es regnet, die Böden sind durchweicht, überall Schlamm. Das Festival Wacken hält, was es verspricht - dieses Mal aber vielleicht zu sehr. Wegen des Wetters schon an den Anreisetagen haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken (2. bis 5. August) Besucherinnen und Besucher erst ganz gestoppt und jetzt, wo es weiter geht, um Geduld gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Regen gibt es bei Festivals manchmal. Aber nur selten so viel“, erklärten sie am Dienstagmorgen. Deshalb könnten die Fans aktuell nicht mit dem gewohnten Tempo auf die Campingflächen. „Die Vorbereitungen für das Festival laufen aber wie geplant.“

Vorübergehender Anreisestopp am Montag wegen des Dauerregens: Einige Besucher haben es dennoch schon auf das Gelände geschafft. © Quelle: IMAGO/Dirk Jacobs

Die Veranstalter rieten allen, die dazu die Möglichkeit haben, mit dem Start ihrer Reise noch etwas abzuwarten. Am Dienstag nach 10 Uhr wollen sie weitere Informationen zur Anreise geben. Die Straßen rund um den Ort bei Itzehoe waren am Dienstagvormittag mit Autos verstopft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir stehen selbst im Stau“, sagte eine Polizeisprecherin. Nach dem Dauerregen am Montag seien die Festivalflächen verschlammt. „Das wird eine nasse Veranstaltung“, sagte die Sprecherin. Die Anwohner unterstützten jedoch die Besucher, hätten Stellplätze angeboten und Autos mit Treckern auf das Gelände geschleppt. Am Vormittag schien die Sonne, nach einem kräftigen Schauer am Morgen.

Matschige Böden, Parkplätze voller Pfützen

Bilder vom Festivalgelände zeigen sehr matschige Flächen, einen Parkplatz voller Pfützen und vereinzelte Menschen mit Regencapes, Gummistiefeln und Schirmen. Auch ein Rollstuhlfahrer bahnt sich seinen Weg durch den durchweichten Boden, die Reifen matschbeschmiert.

Keine einfache Fahrt: Ein Rollstuhlfahrer auf dem matschigen Wacken-Gelände. © Quelle: IMAGO/Dirk Jacobs

In den sozialen Medien ist die stockende Anreise wegen des Dauerregens ebenfalls Thema. Manche nehmen die Lage mit Humor - eine Userin etwa postet ein Bild eines Zelts, das auf einer Luftmatratze auf Wasser schwimmt und schreibt dazu: „Ich verstehe das Problem nicht?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wildschwein-Vergleich darf nicht fehlen

Auch ein Wildschwein-Vergleich darf nicht fehlen. Wir erinnern uns: Eine angeblich nahe Berlin herumströmernde Löwin stellte sich als Wildschwein heraus - in den sozialen Medien wurde das mit vielen Gifs und Memes kommentiert. Ein Bild, auf dem ein Wildschwein zwischen Müll auf einer Matratze liegt, wird dazu nun wieder herausgekramt.

Manche sprechen den Betroffenen auch gut zu und drücken ihnen die Daumen, dass am Ende doch noch alles klappt. Erst am Montagmorgen hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet, dann musste die Anreise schon bald wieder gestoppt werden. Montag und Dienstag gelten als Anreisetage für das Wacken Open-Air (W:O:A), das am Mittwoch startet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wacken mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft

Das Festival ist mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern erneut ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken dabei ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.

Doch der Wetterausblick macht keine großen Hoffnungen auf Besserung. „Es bleibt äußerst unbeständig“, sagte Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst am Dienstag. „Ein Hochdruckgebiet ist nicht in Sicht.“ Bis Mitternacht sei mit einer Regenmenge von rund 10 Litern je Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zu rechnen.

Regen auch am Mittwoch zum Festivalstart erwartet

Eine ähnliche Regenmenge werde für Mittwoch erwartet, mit Schwerpunkt am Abend. Dann könnte es auch Gewitter mit Sturmböen geben. Auch für Donnerstag macht der Meteorologe wenig Hoffnung. Es werden bei sehr wechselhaftem Wetter wieder 10 bis 15 Liter Regen je Quadratmeter erwartet. „Das ist eine ganze Menge“, sagte Hansen auch mit Blick auf die Niederschläge, die bereits in den vergangenen Tagen gefallen sind und die Böden aufgeweicht haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst für Freitag ist der Vorhersage zufolge eine kleine Wetterbesserung in Sicht. Einzelne Schauer seien aber weiter möglich. Richtig warm wird es auch nicht. Tagsüber sollen Höchstwerte von 20 bis 21 Grad erreicht werden. Nachts kühlt es auf 14 bis 15 Grad ab.

RND/hsc/dpa